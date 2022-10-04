Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA

Treolan (входит в группу «Ланит») и Guangzhou DSPPA Audio Co. заключили эксклюзивное соглашение на поставку аудиотехники марки DSPPA. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания Guangzhou DSPPA Audio Co., основанная в 1988 г. в Китае, предлагает системы громкой связи, аудиоконференц-системы, профессиональные звуковые системы для выступлений и системы синхронного перевода. Продукция бренда DSPPA широко используется в государственных учреждениях, на крупных предприятиях, в сфере финансов, образования, энергетики, медицины, транспорта и других отраслях. Товарный знак зарегистрирован более чем в 80 странах. DSPPA – официальный поставщик зимних Олимпийских игр в России, Всемирной универсиады в Чэнду, Азиатских игр в Джакарте, саммита G20 в Ханчжоу.

Модельный ряд производителя, доступный партнерам Treolan, включает радиосистемы, акустические системы, потолочные динамики, микрофоны и другое аудиооборудование. Клиенты дистрибьютора смогут приобрести не только готовую продукцию DSPPA, но и заказать решения под индивидуальные задачи. Вендор предоставляет демооборудование для тестирования.

Вся продукция бренда сертифицирована. Срок гарантийного обслуживания составляет три года на каждый вид товара, что подтверждает его качество. Первая партия оборудования DSPPA поступит на склад Treolan в ноябре 2022 г..

«Аудиооборудование под брендом DSPPA является интересным предложением на рынке Китая. Продукцию вендора отличает широкий ассортимент, высокое качество и привлекательные цены. Соглашение на поставку позволит нам предложить российскому потребителю актуальные современные решения в сегменте аудиотехники», – отмечает продакт-менеджер Treolan Виталий Дмитриев.

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это крупный широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний, работающая в России и СНГ. Создана в 1989 г.. Является партнером более 280 мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Рейтинговым агентством RAEX «Ланит» признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России.