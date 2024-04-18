Новинка vivo Y03 в продаже в России по сниженной цене

Vivo представляет новинку Y03 cо 128 ГБ встроенной памятью, 90 Гц дисплеем для плавности интерфейса и мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч. Новинка выходит в продажу в цветах «Космический чёрный» и «Мятный зелёный». Продвинутые технологии обработки позволили создать серебристую рябь на поверхности устройства в цвете «Мятный зеленый», а нанопокрытие обеспечивает эффект полупрозрачности корпуса. В результате получается текстура, напоминающая поверхность драгоценного камня. Оттенок «Космический черный» — это изысканный стиль, напоминающий о красоте звездной ночи. Официальная стоимость vivo Y03 составляет 10,99 тыс. руб. Смартфон доступен по сниженной стоимости – 9,99 тыс. руб. в официальном интернет-магазине и у партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Закругленный 2.5D-корпус подчеркивает элегантность дизайна. Также благодаря такой форме смартфон удобно держать в руке. Лаконичный дизайн продемонстрирует отличный вкус владельца смартфона без лишних усилий, ведь смартфон легкий как перышко. Стильный модуль камер Dual Ring идеально вписывается в дизайн устройства. Ультратонкие рамки дисплея обеспечивают эффект погружения, а металлические переливы корпуса добавляют нотки изыска.

Благодаря режиму высокой яркости (HBM) изображение будет четким даже при ярком солнечном свете, а высокая частота обновления способствует плавному воспроизведению контента. Кроме того, обеспечивается эффективная защита глаз — они будут меньше уставать. Дисплей для яркого солнца с диагональю 6,56 дюйма и частотой обновления 90 Гц позволяет наслаждаться контентом даже при ярком солнечном свете.

Новинка vivo Y03 в продаже в России

Меньше задержек, выше эффективность: 128 ГБ встроенной памяти позволяет сохранить больше фото и видео с прекрасными воспоминаниями. Дополнительные 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают работу приложений в фоновом режиме, а также легкое переключение между ними. Функция Хранитель RAM освобождает до 500 МБ, удаляя ненужный контент и обеспечивая более быструю и плавную работу.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечивает долгую работу устройства, рассчитан на длительное использование и, несмотря на высокую производительность, остается в отличном состоянии. Быстрая зарядка мощностью 15 Вт позволяет безопасно подзарядить смартфон за короткое время. Даже по прошествии примерно 40 месяцев⁹ аккумулятор сохраняет более 80% ёмкости. Процессор модели MediaTek Helio G85 оптимизирует скорость, снижает энергопотребление и обеспечивает плавную работу.

Ни вода, ни пыль смартфону не страшны. Он без проблем продолжит работать, даже если на него попадет дождь или грязь благодаря пыле- и влагозащите IP54. На прочность смартфона можно положиться, так что не придется беспокоиться, если его случайно уронить. Смартфон устойчив к царапинам и сохраняет элегантный внешний вид, как бы активно его ни использовали ежедневно.

Снимки высокой четкости получаются с любых ракурсов благодаря 13 Мп основной HD-камере и 5 Мп HD селфи-камере. Так просто создавать оригинальные портреты без всяких усилий, легко переключаясь с одного стиля на другой. Продвинутые алгоритмы помогают создавать четкие и яркие фото в ночном режиме, устраняя размытость и шумы.

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Vivo — глобальная высокотехнологичная компания, стремится объединить пользователей по всему миру, создавая захватывающие и инновационные смартфоны и аксессуары, а также предоставляя услуги, которые объединяют технологии и дизайнерское мышление в уникальные и креативные решения. Следуя основным ценностям компании, включающим инновации, фокус на потребителя, реализует стратегию устойчивого развития. В настоящее время владеет и управляет сетью R&D центров в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. Производственные центры (включая авторизованный производственный центр) обладают годовой производственной мощностью около 200 млн смартфонов. Устройствами Vivo пользуются более 400 млн пользователей в 60 странах и регионах.