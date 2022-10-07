Компания Treolan начинает поставки оборудования GoodView Electronics

Treolan (входит в группу «Ланит») и производитель LCD-дисплеев Shanghai Goodview Electronics Technology Co., Ltd. подписали дистрибьюторское соглашение, сообщили CNews представители «Ланит».

Компания является одним из старейших производителей в Китае в части разработки и производства коммерческих дисплеев. Shanghai Goodview Electronics Technology Co., Ltd. (входит в состав группы CVTE) была создана в 2005 году и имеет штаб-квартиру в Шанхае. У производителя есть две базы НИОКР в Шанхае и Нанкине cо штатом более 100 инженеров по программному и аппаратному обеспечению для проектирования и разработки изделий.

Вендор производит широкую линейку продуктов, которая включает отдельно стоящие дисплеи, модули видеостен, рекламные и интерактивные дисплеи и киоски, OLED-дисплеи, вытянутые дисплеи, дисплеи для лифтов и лифтовых холлов и программное обеспечение.

Оборудование GoodView Electronics широко распространено в континентальном Китае, а также уже использовалось в ряде проектов в России.

Партнерам Treolan будет доступен весь ассортимент товаров вендора. В ноябре 2022 г. первая партия поступит на склад дистрибьютора.

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«Включение в продуктовый портфель Treolan оборудования GoodView Electronics – своевременное решение для расширения линейки систем видеоотображения. Подписанное соглашение позволит нашим партнерам использовать в проектах качественные и недорогие LCD-дисплеи от надежного производителя», — отметил Денис Рубио, менеджер по продукции Treolan.

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это один из широкопрофильных ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.