Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

Компания ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, основала Лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G в городе Нанкин, Китай.

С целью изучения и проверки новых технологий, моделей для промышленного Интернета эта лаборатория была включена в список первых лабораторий Альянса промышленного Интернета (AII).

Лаборатория сосредоточится на сети 5G, технологиях MEC и совместной производственной облачной платформе, а также на исследованиях по интегрированной архитектуре «5G + Безопасность промышленного Интернета». Главной задачей подразделения станет создание возможностей для самоадаптирующейся, саморазвивающейся и независимой системы безопасности промышленного Интернета, что позволит строить сети по принципу нулевого доверия (Zero Trust) в противовес традиционной концепции проектирования систем безопасности, основанной на «ограничении доверия» (Trust Boundary).

Кроме этого, лаборатория также создаст промышленную сеть Интернет-безопасности 5G, чтобы облегчить проверку и внедрение решений безопасности, основанных на сервисных сценариях.

С помощью Лаборатории промышленной безопасности Интернета 5G ZTE ускорит инновационные исследования, проверку и внедрение технических решений для промышленного Интернета в различных сценариях, что послужит стимулом для развития безопасности промышленного Интернета 5G.

Другие материалы рубрики

Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях

Tele2 грозит гигантский штраф за повышение тарифов

Как Nokia и Huawei сделали разные 5G. Nokia проиграла, а Huawei взлетел

Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться

Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека

Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live