Разделы

Техника
|

Vivo открыла лабораторию коммуникационный сетей

Vivo запустила собственную лабораторию коммуникационных сетей в Дунгуане, Китай. Значительные инвестиции компании в совокупности с поддержкой Китайской академии информационных и коммуникационных технологий позволили завершить строительство быстрыми темпами.

Благодаря созданной 5G-инфраструктуре, включая базовые станции и опорную сеть, мощности лаборатории позволяют гибко настраивать и моделировать переменные частотные диапазоны коммерческих сетей 5G/4G. В результате большое количество сложных тестирований возможно выполнить в лаборатории, избегая необходимости поиска климатических условий или подходящего места.

Имитация экстремальных условий, таких как слабый сигнал, многолюдные улицы или высокоскоростное движение, также входит в функциональные возможности лаборатории, позволяя тестировать и обеспечивать высокую производительность смартфонов vivo в любой ситуации.

В дополнение к тестированию работы в различных погодных условиях в лаборатории vivo возможна модуляция различных режимов функционирования смартфона, например: игровой процесс, видеовызов или прямая трансляция. В основе тестов – метод комплексного наблюдения с детальным анализом данных для оптимизации продукта.

Лаборатория обеспечивает комплексную поддержку во всех областях: от базовых протоколов связи до взаимодействия с пользователем. Например, предлагая модели тестирования аккумулятора для улучшения энергопотребления в различных сетях и в различных сценариях. В лаборатории внимательно отслеживаются новые коммуникационные технологии для адаптации смартфонов к стандартам 5G-технологий, включая 5G NR Release 16, чтобы пользователи vivo стали одними из первых, кто воспользуется новыми технологиями.

Следуя стратегии ориентированной на пользователя, лаборатория позволяет обеспечить адаптацию смартфонов vivo к сложным сетевым условиям. В ходе исследований и разработок для каждого продукта тысячи инженерных прототипов проходят испытания.

Для проверки надежности системы в лаборатории была создана масштабная программа тестирования стабильности подключения к сети, в ходе которой компания проводит детальные и глубинные исследования каждого смартфона: более 4 тыс. часов нагрузочных испытаний на бесперебойное питание устройства, более 1 тыс. часов проверки качества передачи данных и более 10 тыс. входящих и исходящих вызовов.

В дальнейшем компания продолжит увеличивать свои инвестиции в фундаментальные технологии. «Будучи ориентированной на пользователя, vivo стремится к четырем долгосрочным стратегическим направлениям: система изображений, операционная система, промышленный дизайн и производительность, посвящая себя предоставлению высококачественных продуктов и услуг, которые наилучшим образом отвечают потребностям пользователей», – сказал Цзинцай Лю, генеральный менеджер по технологиям тестирования и управлению репутацией в vivo.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники

Названы самые ненадежные комплектующие ПК: худшие процессоры, видеокарты, SSD, винчестеры и память

Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток

Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет

Вышел бесплатный «Мой офис» для дома под российские Linux

Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022