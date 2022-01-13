Vivo открыла лабораторию коммуникационный сетей

Vivo запустила собственную лабораторию коммуникационных сетей в Дунгуане, Китай. Значительные инвестиции компании в совокупности с поддержкой Китайской академии информационных и коммуникационных технологий позволили завершить строительство быстрыми темпами.

Благодаря созданной 5G-инфраструктуре, включая базовые станции и опорную сеть, мощности лаборатории позволяют гибко настраивать и моделировать переменные частотные диапазоны коммерческих сетей 5G/4G. В результате большое количество сложных тестирований возможно выполнить в лаборатории, избегая необходимости поиска климатических условий или подходящего места.

Имитация экстремальных условий, таких как слабый сигнал, многолюдные улицы или высокоскоростное движение, также входит в функциональные возможности лаборатории, позволяя тестировать и обеспечивать высокую производительность смартфонов vivo в любой ситуации.

В дополнение к тестированию работы в различных погодных условиях в лаборатории vivo возможна модуляция различных режимов функционирования смартфона, например: игровой процесс, видеовызов или прямая трансляция. В основе тестов – метод комплексного наблюдения с детальным анализом данных для оптимизации продукта.

Лаборатория обеспечивает комплексную поддержку во всех областях: от базовых протоколов связи до взаимодействия с пользователем. Например, предлагая модели тестирования аккумулятора для улучшения энергопотребления в различных сетях и в различных сценариях. В лаборатории внимательно отслеживаются новые коммуникационные технологии для адаптации смартфонов к стандартам 5G-технологий, включая 5G NR Release 16, чтобы пользователи vivo стали одними из первых, кто воспользуется новыми технологиями.

Следуя стратегии ориентированной на пользователя, лаборатория позволяет обеспечить адаптацию смартфонов vivo к сложным сетевым условиям. В ходе исследований и разработок для каждого продукта тысячи инженерных прототипов проходят испытания.

Для проверки надежности системы в лаборатории была создана масштабная программа тестирования стабильности подключения к сети, в ходе которой компания проводит детальные и глубинные исследования каждого смартфона: более 4 тыс. часов нагрузочных испытаний на бесперебойное питание устройства, более 1 тыс. часов проверки качества передачи данных и более 10 тыс. входящих и исходящих вызовов.

В дальнейшем компания продолжит увеличивать свои инвестиции в фундаментальные технологии. «Будучи ориентированной на пользователя, vivo стремится к четырем долгосрочным стратегическим направлениям: система изображений, операционная система, промышленный дизайн и производительность, посвящая себя предоставлению высококачественных продуктов и услуг, которые наилучшим образом отвечают потребностям пользователей», – сказал Цзинцай Лю, генеральный менеджер по технологиям тестирования и управлению репутацией в vivo.