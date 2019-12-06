vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России

vivo объявила о старте продаж нового смартфона vivo V17 с 48 Мп AI-квадрокамерой, 32 МП фронтальной камерой и NFC.

Смартфон доступен в цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман». Помимо дизайна в смартфоне есть все ключевые функции, необходимые для современного пользователя: 48-мегапиксельная квадрокамера, 32-мегапиксельная фронтальная камера, мощный аккумулятор 4500 мАч с функцией двойной быстрой зарядки, разъем Type-C, технология NFC и молниеносный сканер отпечатков пальцев на дисплее.

Наряду с основной и фронтальной камерами, создающими снимки высокого разрешения, vivo V17 оснащён 8 МП сверхширокоугольной камерой, макрообъективом и дополнительной камерой для портретных снимков.

6,38-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1080p занимает 90% передней панели. Vivo V17 оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 665 и мощным аккумулятором, которые отвечают за плавную и продолжительную работу устройства, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения до 256 ГБ.

Благодаря технологии двойной быстрой зарядки, реализованной на разъёме Type-C, батарея заряжается с поразительной скоростью. Технология NFC позволяет воспользоваться функцией бесконтактной оплаты, обменяться контактами или подключить аксессуары с поддержкой NFC, делая жизнь пользователя гораздо проще.

На системном уровне режим Multi-Turbo от vivo предлагает полный набор технологий для оптимизации работы приложений. Он повышает производительность, ускоряет время отклика и не допускает перегрева устройства. Результат — непревзойденное удобство и плавность работы.

В играх в режиме Ultra Game Mode можно заблокировать сообщения и уведомления и полностью сосредоточиться на пути к победе. Функция изменения голоса сделает игру ещё увлекательнее и защитит конфиденциальность владельца смартфона.

Vivo V17 вышел в продажу в двух цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» по цене 22 990 рублей в официальном интернет-магазине vivo и у официальных торговых партнеров компании. Каждый покупатель, оформивший заказ, получит при покупке в подарок второй смартфон — vivo Y91C с аккумулятором ёмкостью 4030 мАч и с 32 ГБ встроенной памяти.