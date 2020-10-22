Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото

Компания vivo объявила о старте продаж новой модели смартфона V20. Vivo V20 – первого в мире устройства с 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам. Смартфон, работающий под управлением новейшей версии операционной системы Android 11, поступает в продажу 23 октября 2020 г. в цветах «Таинственная полночь» и «Красочный закат» по цене 29990 руб. С первого дня продаж модель можно приобрести по специальной цене 26990 руб. у официальных партнеров компании и в официальном интернет-магазине vivo.

Каждый пользователь может наслаждаться портретами, наполненными цветом и глубиной. Фронтальная Ultra HD-камера фиксирует самые незначительные детали даже при максимальном увеличении.

Фронтальная камера с режимом автофокусировки (AF) позволяет фокусироваться на объекте съемки с расстояния от 15 см, что дает возможность делать четкие селфи вне зависимости от того, держит ли пользователь смартфон в руках или использует для этого селфи-палку.

Автофокус по глазам отслеживает взгляд в любой точке кадра и фокусируется на нем вне зависимости от эмоций объекта съемки. Камера держит человека в фокусе, даже если он движется, поэтому для идеального фото больше не требуется пристально смотреть в камеру. Создавайте потрясающие видео в сверхчетком разрешении 4K вместе с функцией «Автофокус по глазам».

Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11

Алгоритм шумоподавления и мультиэкспозиция помогают уловить больше особенностей лица и раскрыть естественную красоту даже в темноте. Функция заполняющей подсветки анализирует окружающий свет и подбирает идеальную цветовую температуру, сохраняя естественный тон лица.

Функция стабилизации изображения Steadiface для селфи поможет создавать ролики, отражающие активный образ жизни пользователя, без размытых кадров. Лицо и все объекты в кадре останутся четкими.

Процесс съемки может доставить массу удовольствия, так как теперь можно одновременно записывать видео на фронтальную и основную камеры. Для просмотра видео есть два режима: картинка в картинке и Dual-View (экран, разделенный пополам).

Контролировать ход времени стало проще: можно выбрать ускоренную или замедленную съемку и наслаждаться качественным видео с частотой 240 кадров в секунду. Выглядеть на все сто теперь проще с новой функцией Multi-Style Portrait, новыми оттенками и режимом AI Face Beauty.

Модули основной камеры размещены на тонких слоях, поднимающихся над корпусом смартфона, подобно ступеням. Основная камера на 64 Мп раскрывает мельчайшие детали, четкость которых не ухудшается даже при максимальном увеличении. Вспомогательные камеры помогают делать широкоугольные снимки, фото в режиме супермакро и с эффектом боке.

Взгляните на ночную съемку по-новому. В этом режиме расширяется перспектива, а специальные фильтры извлекают из темноты детали, скрытые от глаз. В новом ночном режиме для штатива улучшается стабилизация и повышается экспозиция, что поможет раскрыть ночь во всех ее красках.

Устройство толщиной 7,38 миллиметра и весом 171 грамм удобно лежит в руке.

На 6,44-дюймовом FHD+ AMOLED-дисплее изображение выглядит красочно и реалистично. Экран смартфона с долей синего света менее чем 7,5% получил сертификат SGS.

Матовое стекло корпуса придает смартфону утонченность и позволяет увереннее держать его в руке. Благодаря применению технологии AG Frosting (глазирование матовой текстурой) поверхность стала приятнее на ощупь, не бликует, и лучше защищена от царапин. Другая технология – AF Vacuum Coating (вакуумное покрытие) –защищает смартфон от отпечатков пальцев и делает удаление загрязнений проще.

Созданный по нормам 8-нм техпроцесса, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G отличается функциональностью, производительностью и низким энергопотреблением. Благодаря 8 ГБ оперативной памяти можно запускать любые приложения, а 128 ГБ встроенной памяти хватит на самые объемные видеофайлы и игры.

Быстрая зарядка FlashCharge 33 Вт восполнит заряд батареи до 65% за 30 минут. Емкая батарея на 4000 мА·ч позволит подолгу заниматься любимыми делами: снимать фото, смотреть видео, слушать музыку и играть в игры.

Чтобы ничто не отвлекало от игры, можно заблокировать уведомления от всех приложений, включить защиту от случайных нажатий и зафиксировать яркость экрана, чтобы обеспечить оптимальное отображение визуальных эффектов. Также смартфон обеспечивает оптимальную производительность процессора благодаря адаптивной частоте кадров и температуре.

Funtouch OS 11 на базе Android 11 отличается эстетикой минимализма и удобством. Если провести по главному экрану вправо, откроется Jovi Home – простой в использовании центр приложений.

В разделе «Ярлыки» можно оперативно запускать очистку памяти, калькулятор, блокировку приложений и другие функции. В разделе «Рекомендации» отображаются интеллектуальные повседневные напоминания, например, о необходимости сделать перерыв или об изменениях погоды. В разделе «Мои сервисы» можно выбрать интересующие пользователя спортивные новости, информацию о здоровье, упражнениях, советы по питьевому режиму и прогноз погоды.

Встроенный чип NFC не просто позволяет оплачивать покупки в магазинах. Он упрощает жизнь, например, копируя информацию с карт доступа, чтобы можно было открывать двери с помощью смартфона.