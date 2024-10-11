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Компания Vivo представила в России смартфон V40

Vivo объявила о запуске продаж нового флагманского смартфонаVivo V40 5G. Одна из ключевых задач Vivo V40 5G – фото- и видеосъемка. Интеллектуальная «Аура подсветка» обеспечивает мягкое освещение для сценической портретной съемки. Основное достоинство интеллектуальной «Ауры» – возможность автоматической и ручной регулировки температуры света от 1800 до 4500 Кельвинов. Модель Vivo V40 5G оснащена основной и фронтальной камерами на 50 МП и функцией оптической стабилизации изображения. Технология контурирования лица улучшает селфи на основе искусственного интеллекта, сохраняя правильные пропорции.

Внутри Vivo V40 скрывается процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Улучшит производительность обновленная система охлаждения VC Smart Cooling, позволяющая пользователям запускать энергозатратные видеоигры без снижения эффективности гаджета.

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Vivo
Vivo представила в России смартфон V40

Аккумулятор BlueVolt с емкостью 5500 мАч обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео на максимальной яркости, а поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт позволяет восстановить уровень заряда за 56 минут.

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Vivo V40 защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон имеет толщину 7,58 мм. Доступные расцветки — Silver (титановый серебристый) и Purple (галактический фиолетовый).

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