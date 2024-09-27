«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Vivo V40

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж нового смартфона Vivo 40. Стоимость смартфона в период промо-акции составит 49 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Vivo V40 оснащен AMOLED-дисплеем с поддержкой технологии HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 4500 нит.

Сердцем нового флагмана стал чипсет Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3, созданный по 4-нанометровому техпроцессу.

Основной модуль камеры оснащен двумя датчиками по 50 МП. Для любителей селфи смартфон оснащен передней камерой с разрешением 50 МП.

Vivo V40 выпускается в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объемом 256 ГБ или 512 ГБ.

Батарея емкостью 5500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт позволяет быстро восстановить заряд аккумулятора

Vivo V40 представлен в двух цветах: «Галактический Фиолетовый» и «Титановый Серебристый».

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Vivo V40 12/256 ГБ – 51 999 руб., в период промо-акции 49 999 руб; Vivo V40 12/512 ГБ - 56 999 руб.