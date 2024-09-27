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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Vivo V40

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж нового смартфона Vivo 40. Стоимость смартфона в период промо-акции составит 49 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Vivo V40 оснащен AMOLED-дисплеем с поддержкой технологии HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 4500 нит.

Сердцем нового флагмана стал чипсет Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3, созданный по 4-нанометровому техпроцессу.

Основной модуль камеры оснащен двумя датчиками по 50 МП. Для любителей селфи смартфон оснащен передней камерой с разрешением 50 МП.

Vivo V40 выпускается в двух конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище объемом 256 ГБ или 512 ГБ.

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Батарея емкостью 5500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт позволяет быстро восстановить заряд аккумулятора

Vivo V40 представлен в двух цветах: «Галактический Фиолетовый» и «Титановый Серебристый».

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Vivo V40 12/256 ГБ – 51 999 руб., в период промо-акции 49 999 руб; Vivo V40 12/512 ГБ - 56 999 руб.

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