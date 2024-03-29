Vivo V30 5G в продаже в России по специальной цене

Vivo объявляет о старте продаж новинки V30 5G с интеллектуальной «Аура-подсветкой» для портрета, процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и корпусом из фотохромного стекла в цветах «Изумрудный лес» и «Темная материя» в официальном интернет-магазине и у партнеров компании. Оснащенная 5000 мАч аккумулятором и изогнутым 3D-дисплеем, модель V30 5G предлагает новые цветовые решения и плавную работу благодаря дисплею c частотой обновления 120 Гц и длительное время автономной работы. Официальная стоимость Vivo V30 с объемом памяти 12+256 ГБ составляет 49 999 руб., модели с объемом памяти 12+512 ГБ – 54 999 руб. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Для первых покупателей модель V30 5G с объемом памяти 12+256 ГБ доступна по специальной цене 46 999 руб., при покупке модели с объемом памяти 12+512 ГБ – в подарок новая модель наушников TWS 3e2.

V30 улучшает портретную съемку благодаря усовершенствованной «Аура-подсветке» студийного качества как с точки зрения аппаратного, так и программного обеспечения.

Vivo Vivo V30 5G

Усовершенствованная функция «Аура подсветки» обеспечивает площадь освещения в 19 раз больше и в 50 раз мягче, чем при использовании стандартной вспышки.

Кроме того, устройство интеллектуально определяет и регулирует цветовую температуру в зависимости от окружения объекта съемки, предлагая почти на 20% более широкий диапазон по сравнению с предыдущими версиями.

V30 определяет расстояние до объекта съемки в режиме реального времени с точностью до сантиметра для регулировки яркости «Аура подсветки». Когда объект находится близко, освещение более мягкое и сбалансированное, а когда объект находится дальше, оно становится ярче, что позволяет без особых усилий выполнять портретную съемку.

Режим «Аура-подсветки» также помогает улучшить специальные режимы творческой фотосъемки, такие как режим еды, разработанный специально для гурманов и блогеров.

V30 оснащен 50 МП сверхширокоугольной камерой с автофокусом и 50 МП групповой селфи-камерой с автофокусом. Для съемки ночных сцен основная камера с технологией VCS True Color оснащена оптической стабилизацией и сенсором 1/1,55 дюйма. Технология Vivo Camera-Bionic Spectrum (VCS) позволяет приблизить характеристики камеры к человеческому глазу, что повышает четкость изображения на 25% и цветопередачу на 15% по сравнению с предыдущим поколением.

Сверхширокоугольная камера с автофокусом на 50 МП имеет широкий угол обзора 119°. Камера также оснащена функцией группового портрета с искусственным интеллектом для групповых фотографий, обеспечивая четкость изображения до 30 человек в кадре. Для создания не менее ярких селфи с друзьями и семьей 50-мегапиксельная камера для групповых селфи поддерживает автофокус и широкий угол обзора 92°, что позволяет с комфортом разместить в кадре больше людей.

Функция портретного видео в совокупности с «Аура подсветкой» в V30 повышает четкость в условиях низкой освещенности, портреты становятся детальнее, а ночные сцены ярче. Благодаря функции гибридной стабилизации изображения устройство выполняет тысячи операций стабилизации в секунду,

При толщине 7,45 мм V30 является самым тонким, на сегодняшний день, смартфоном Vivo с аккумулятором емкостью 5000 мАч. V30 в среднем на 12% тоньше по сравнению с другими смартфонами с батареями емкостью 5000 мАч. Даже после 1600 циклов зарядки-разрядки емкость батареи остается выше 80%, обеспечивая срок службы батареи в четыре года. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает до 23 часов работы в режиме ожидания и может быть полностью заряжен всего за 48 минут благодаря зарядке мощностью 80 Вт. В смартфоне сочетаются процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и усовершенствованная технология расширения оперативной памяти.

V30 оснащен дисплеем Ultra Clear Sunlight с разрешением 1,5K. Этот AMOLED-дисплей оснащен частотой обновления 120 Гц, а его максимальная яркость достигает 2800 нит.

Для достижения максимальной производительности V30 оснащен интеллектуальной системой охлаждения, которая включает в себя большой испарительный модуль площадью 3002 мм2 для достижения эффективного отвода тепла. Благодаря 11 встроенным датчикам для определения температуры в режиме реального времени V30 способен справляться с интенсивными сценариями, такими как мобильные игры. V30 имеет степень защиты от пыли и воды IP54.