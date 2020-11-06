Популярные смартфоны Vivo получат Android 11

Vivo объявляет об обновлении смартфонов компании до новой операционной системы Android 11. Одни из первых устройств будут обновлены V20 SE, X50 Pro, Y12s и X50. В рамках второго этапа обновление получит модель Vivo V17, которая вышла в продажу с декабря 2019 года. Смартфон Vivo V20 под управлением Android 11 в продаже с октября 2020 года, став первым продаваемым устройством в России на новейшей версии операционной системы.

Android 11 – это новая операционная система компании Google с улучшенным пользовательским интерфейсом, новым способом получения уведомлений, звонков, функции ночной темы, новые инструменты безопасности пользовательских данных.

Смартфон Vivo V20 стал первым устройством в России, которое вышло в продажу под управлением новейшей версии операционной системы Android.

44 Мп фронтальная камера Vivo V20 с режимом автофокусировки (AF) позволяет фокусироваться на объекте съёмки с расстояния от 15 см, что даёт возможность делать чёткие селфи вне зависимости от того, держит ли пользователь смартфон в руках или использует для этого селфи-палку. В новом ночном режиме для штатива улучшается стабилизация и повышается экспозиция, что поможет раскрыть ночь во всех её красках. Созданный по нормам 8-нм техпроцесса, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G отличается функциональностью, невероятной производительностью и низким энергопотреблением.