Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17

Компания vivo в России сообщила о дате официального анонса нового смартфона V17. Стоимость модели с 48 МП ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП будет объявлена 20 ноября 2019 г.

Компания vivo отошла от использования классических форм в дизайне блока камер и создала новую форму. Необычный градиент корпуса V17 придает смартфону запоминающийся, динамичный образ с завораживающими оттенками, переливающимися на свету.

Фронтальная камера V17 с 32 МП матрицей — лидер в своем классе. Селфи, сделанные новыми смартфонами, поразят всех красотой даже при максимальном увеличении.

Четкие снимки получатся при съемке с использованием основного блока из четырех камер. 48-мегапиксельная основная камера оснащена матрицей 0,5 дюйма с диафрагмой f/1.8. Это позволяет добиться высокого разрешения и высокой светочувствительности. Теперь можно делать четкие снимки в любое время суток. 8 МП сверхширокоугольная камера увеличивает угол обзора до 120 градусов. Дополнительная камера для расчета глубины резкости позволит снимать любые события без лишних хлопот. Макрообъектив V17 снимает с расстояния 4 см.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 гарантирует плавную работу нового смартфона vivo, а 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают одновременную работу множества приложений без задержек. 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения до 256 ГБ хранит еще больше приложений, фотографий и видео.

Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч позволяет V17 работать дольше. Благодаря разъему Type-C и технологии двойной быстрой зарядки батарея заряжается с высокой скоростью.

Игровой центр поможет создать собственную платформу для игр. Пользователь сможет следить в режиме реального времени за работой центрального и графического процессоров, а также за температурой смартфона. Для усиления эффекта погружения в играх в режиме Ultra Game Mode блокируются сообщения и уведомления, чтобы можно было полностью сосредоточиться на пути к победе.