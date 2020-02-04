Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке

Vivo объявила о старте продаж популярного смартфона vivo V17 в новом цвете – «Сияющая ночь». Новый градиент V17 придает смартфону лаконичный и запоминающийся образ, а завораживающие оттенки переливаются на свету, напоминая о романтике зимнего вечера.

C 4 февраля 2020 года каждый покупатель сможет приобрести смартфон по новой цене 19 990 рублей в официальном интернет-магазине vivo. По промокоду «VIVOV17» можно получить дополнительную скидку 1 000 рублей.

На V17 в цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» также действует акция при покупке по промокоду «VIVOV17». Чтобы получить дополнительную скидку 1 000 рублей на смартфон, достаточно ввести промокод при покупке в официальном интернет-магазине vivo.

Также компания vivo объявляет о старте скидок на популярные модели в официальном интернет-магазине. Стоимость модели vivo V17 Neo составит 15 990 рублей (вместо 19 990 рублей); смартфона vivo Y19 – 13 990 рублей (вместо 14 990 рублей), vivo Y12 – 9 990 рублей (вместо 11 990 рублей) с наушниками XE160 в подарок. На смартфон Y19 можно получить дополнительную скидку 1 000 рублей по промокоду «VIVOY19».