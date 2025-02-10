Baseus представил в России линейку компактных зарядных устройств PicoGo

Бренд цифровых аксессуаров Baseus объявил о старте продаж в России новой линейки зарядных устройств PicoGo. Серия отвечает запросам современных пользователей гаджетов: компактные легкие зарядные устройства, совместимые не только со смартфонами и электронными аксессуарами, но и более энергоемкой техникой вроде ноутбуков. Новинки из линейки PicoGo поддерживают самые новые и актуальные протоколы быстрой зарядки, включая Qi2, который используется в iPhone 16. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Устройства Baseus PicoGo отличаются компактным размером, легким весом и минималистичным дизайном. Все зарядные устройства серии оснащены многоуровневой системой защиты, включая контроль от перегрева, короткого замыкания, перегрузок и избыточного тока. В линейку PicoGo входят:

Компактное зарядное устройство Baseus PicoGo 45 Вт USB-C

В зарядном блоке использована технология GaN, которая позволила уменьшить размер устройства без потери энергоэффективности. Размер блока — 37,5×33 мм, при этом выходная мощность в 45 Вт обеспечивает быструю зарядку смартфонов, планшетов и ноутбуков.

У устройства высокий класс безопасности: встроены системы защиты от перегрева, короткого замыкания и перенапряжения. Интеллектуальный контроль температуры и двойная система охлаждения с использованием графена обеспечивают быструю безопасную зарядку даже при интенсивном использовании, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland.

Baseus Baseus представил в России линейку компактных зарядных устройств PicoGo

Магнитный кабель для быстрой зарядки Baseus PicoGo 240 Вт

Главная особенность новинки — магнитная конструкция, за счет которой она складывается в плотную пружину и не путается. Это продлевает срок службы кабеля и делает его эксплуатацию более удобной. Силиконовая оплетка выдерживает до 10 тыс. скручиваний. Выходная мощность кабеля – 240 Вт, устройство поддерживает протокол быстрой зарядки PD 3.1. Это позволяет зарядить большинство моделей смартфонов более, чем на 50% за 30 минут. Кабель может заряжать ноутбуки и другие энергоемкие девайсы. Доступно четыре цвета на выбор: черный, белый, голубой и розовый.

Магнитный внешний аккумулятор Baseus PicoGo Qi2 с поворотной подставкой-кольцом

Ультратонкий магнитный пауэрбанк с возможностью одновременного подключения двух устройств. Беспроводная зарядка 15 Вт поддерживает стандарт Qi2 для проводной зарядки предусмотрен разъем USB-C мощностью 20 Вт. Емкость устройства составляет 5000 мАч. Магнитное крепление к смартфону и встроенное кольцо-держатель с вращением на 360° делают его удобным для использования на ходу. PicoGo Qi2 также доступен в четырех цветах.

Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10 000 мАч со встроенным кабелем

Компактный портативный аккумулятор емкостью 10000 мАч, поддерживающий зарядку до трех устройств одновременно. Благодаря высокой мощности до 45 Вт пауэрбанк может заряжать не только смартфон, но и планшет или ноутбук. Дополнительное удобство обеспечивает встроенный кабель USB-C и цифровой дисплей, который позволяет контролировать процесс зарядки в реальном времени. Портативный аккумулятор совместим со всеми устройствами серии iPhone 16.

Магнитное беспроводное зарядное устройство Baseus PicoGo 2-в-1

Модель рассчитана на одновременное подключение до двух устройств: через магнитную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и выдвижной USB-C кабель 67 Вт. Беспроводная зарядка с сертификацией Qi2 подходит для быстрой зарядки девайсов Apple, в том числе последних моделей, а проводное подключение достаточно мощное, чтобы зарядить ноутбук. Устройство автоматически распознает гаджеты, регулирует мощность и защищает от перегрева. Складная конструкция и выдвижной встроенный кабель делают его подходящим для путешествий.

Продажи зарядных устройств Baseus PicoGo уже стартовали в России, новинки доступны в официальных магазинах бренда на маркетплейсах.