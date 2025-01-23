«Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начинает принимать предварительные заказы на смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S25. На выбор доступны все три модели, представленные 22 января 2025 г. на презентации Galaxy Unpacked 2025 – Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. При оформлении предзаказа на новинки с 23 по 2 февраля 2025 г. клиенты «Ситилинка» получают в подарок наушники Galaxy Buds 3 Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Одним из самых заметных изменений обновленной линейки стало появление процессора Snapdragon 8 Elite for Galaxy, последний в линейке мобильных чипсетов Qualcomm. Также новые модели серии Galaxy S25 получили новые функции Galaxy AI и интеграцию ИИ-ассистента Gemini от Google в операционную систему.

Внешний вид новой линейки устройств претерпел незначительные изменения в сравнении с предшествующей серией, Samsung Galaxy S24. В цветовой палитре флагманских моделей 2025 года появилось два новых цвета: «Ледяной синий» и «Титановый синий». Рамки дисплея стали тоньше, чем у любых предыдущих моделей Samsung, а корпус всех трех смартфонов получил более закругленные углы.

Младшая версия Samsung Galaxy S25 сохранила от предшественника дисплей с диагональю 6,2 дюйма и вес в 162 грамма. AMOLED-экран обеспечивает пиковую яркость до 2600 нит, разрешение Full HD+ и частоту обновления до 120 Гц. Однако уменьшилась толщина рамок, а углы стали более округлыми. В базовой версии оперативная память увеличилась с 8 ГБ до 12 ГБ. Конфигурации постоянной памяти в Samsung Galaxy S25 доступно можно выбрать из трех версий – на 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ.

Разрешение фронтальной камеры составляет 12 МП. А тройная основная камера предлагает три объектива – 50 МП для широкоугольного модуля, 12 МП ультраширокоугольный модуль и телефото с трехкратным зумом – 10 Мп.

Объем батареи составляет 4000 мАч с поддержкой 25-ваттной и беспроводной зарядки. Среди прочего есть защита от пыли и воды IP68. Модель представлена в сером, голубом, мятном и темно-синем цветах.

Средняя в линейке модель Galaxy S25+ получила дисплей с диагональю в 6,7 дюймов и также получила более тонкие рамки в сравнении с Galaxy S24+. Экран смартфона с разрешением матрицы WQHD+ (3120×1440) и частотой развертки до 120 Гц обеспечивает пиковую яркость до 2600 нит. Разрешение модулей фронтальной и задних камер аналогичны по характеристикам базовой модели Galaxy S25.

За производительность устройства, как и во всех моделях серии, отвечает процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ во всех трех конфигурациях постоянной памяти объемом 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Емкость аккумулятора такая же, как и у предшественника – 4900 мАч. Поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка.

Galaxy S25+ представлен в такой же цветовой палитре, как и базовая модель. Рамки обоих устройств выполнены из алюминия.

Как и в случае с предыдущей серией Galaxy S24, самая передовая модель из обновленной линейки получила приставку Ultra. Рамки Galaxy S25 Ultra выполнены из сплава титана, что увеличивает противоударные свойства устройства. Новинка получила увеличенный на 1 дюйм экран в сравнении с Galaxy S24 Ultra. AMOLED-экран диагональю 6,9 дюйма с уменьшенными рамками имеет частоту обновления до 120 Гц, разрешение WQHD+ и пиковый показатель яркости до 2600 нит. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем объемом на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Флагман оснащен основным блоком камер, который состоит из четырех модулей: основной на 200 МП, широкоугольный увеличенный модуль на 50 МП и два телеобъектива с разрешением 10 МП и 50 МП. Фронтальная камера получила разрешение в 12 МП.

Емкость батареи такая же, как и в прошлой версии Galaxy S24 Ultra и составляет 5000 мАч с возможностью быстрой проводной и беспроводной зарядки. Одним из главных преимуществ моделей Ultra остается наличие в корпусе стилуса S Pen. В отличии от базовой и средней моделей, дизайн сохранил острые углы.

Galaxy S25 Ultra также получил обновленную цветовую палитру и представлен в титановом сером, титановом черном и титановом голубом.

Все три устройства серии Galaxy S25 оснащены защитным стеклом Corning Gorilla Glass Armor второго поколения. Стекло стало прочнее, а также сохранились антибликовые свойства. Модели поставляются с операционной системой Android 15 и фирменной оболочкой Samsung One UI 7.

До 2 февраля 2025 г. при оформлении предзаказа на любой смартфон из серии Galaxy S25 в подарок можно получить наушники Galaxy Buds 3 Pro.

Стоимость Galaxy S25 на старте продаж в версии на 128 ГБ составит 99 990 руб.

Стоимость Galaxy S25 на старте продаж в версии на 256 ГБ составит 109 990 руб.

Стоимость Galaxy S25 на старте продаж в версии на 512 ГБ составит 119 990 руб.

Стоимость Galaxy S25+ на старте продаж в версии на 256 ГБ составит 129 990 руб.

Стоимость Galaxy S25+ на старте продаж в версии на 512 ГБ составит 139 990 руб.

Стоимость Galaxy S25 Ultra на старте продаж в версии на 256 ГБ составит 159 990 руб.

Стоимость Galaxy S25 Ultra на старте продаж в версии на 512 ГБ составит 179 990 руб.

Стоимость Galaxy S25 Ultra на старте продаж в версии на 1 ТБ составит 209 990 руб.