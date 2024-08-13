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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов VIVO X100 и X100 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфонов компании VIVO – VIVO X100 и VIVO X100 Pro. Стоимость устройств начинается от 109,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфоны оснащены флагманскими процессорами Mediatek Dimensity 9300 5G. Эти чипы обеспечивают высокую производительность в приложениях и современных играх. Каждый из гаджетов оснащен 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить на устройстве большой объем мультимедийного контента. Одной из ключевых особенностей новинок стали камеры. Модель VIVO X100 Pro оснащена тройным модулем на 50 Мп с автофокусом на всех камерах. Оптическая стабилизация изображения доступна на основном и телефотобъективе, что позволяет делать четкие и качественные снимки даже в условиях низкой освещенности. В свою очередь, младшая модель получила широкоугольный объектив на 50 Мп, телефотобъектив на 64 Мп и ультраширокоугольную камеру на 50 Мп. Селфи-камера обладает разрешением 32 Мп на каждом из устройств.

Обе модели оснащены 6,7-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 2800 х 1260 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.

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В VIVO X100 емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а в X100 Pro – 5400 мАч. Старшая модель поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, младшая – до 120 Вт. Смартфон X100 Pro можно зарядить на 50% за 14 минут, а X100 – за 11 минут. В модели Pro поддерживается беспроводная зарядка. Устройства получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Девайсы будут доступны в двух цветах: черном и синем.

Стоимость VIVO X100 – 109,9 тыс. руб. VIVO X100 Pro – 129,9 тыс. руб.

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