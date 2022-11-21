Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд

Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями Четыре Porsche и другие «железные лошадки» слуг народа Федеральные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государс

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году Porsche Первый шаг к электромобилям компания сделала еще в 1900 году: именно тогда был создан ее первый электрокар Lohner-Porsche, а затем и его гибридная модификация. В 2019 году Porsche представила линейку Taycan, что стало своеобразным «возвращением к истокам» – и весьма успешным. Сейчас электромобили о

Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 45,2 тыс. кв. м относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Также у Понькина есть дом площадью 288 кв. м. Кроме того, Понькин владеет семью транспортными средствами, включая пять автомобилей Porsche (два Porsche 911, один Porsche Carrera, один Porsche Coupe и один Porsche Cayenne Turbo C 2006), а также Audi A6 и Jaguar XJ. К моменту предыдущего ухода Пон

«Русский хакер», ценитель Porsche и Ducati, получил пять с лишним лет тюрьмы в США , крупные организации — выплатили около $11 млн выкупа. Все эти средства поступили на электронные кошельки под контролем Березана. Сам осужденный использовал часть средств на покупку двух автомобилей Porsche, мотоцикла Ducati и значительного количества ювелирных изделий. В собственном доме осужденного нашлись устройства с реквизитами биткоин-кошельков, на которых хранились криптовалюты обще

«Сименс» стала партнером Porsche AG в разработке проекта PARiS «Сименс» стала партнером концерна Porsche AG в рамках инновационного проекта PARiS (Porsche Augmented Reality in Service

Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото Porsche Design и Acer выпустили ноутбук, в котором современные технологии и высокая производительность сочетаются с фирменным минималистичным дизайном Porsche. Porsche Design Acer Book RS оборудован новейшим процессором Intel Core i7 и видеокартой NVidia GeForce MX350 GPU, при этом остается компактным и легким – его металлический корпу

Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео еки многочисленным американским санкциям и трудностям с производством процессоров, анонсировала линейку топовых смартфонов Mate 40. Она включает в себя модели Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Porsche Design Mate 40 RS, в порядке роста их стоимости. Каждый представитель этого квартета построен на новейшем процессоре Kirin 9000. который Huawei отдельно не демонстрировала. Он заменил с

Corpsoft24 автоматизирует работу сервисного центра Porsche на Рублевском шоссе риятие 8.3 КОРП»). В результате внедрения «Порше Центр Рублевский» (СКЦ) получит новую версию системы, отвечающую актуальным потребностям бизнеса. Центр на Рублевском шоссе — первый официальный дилер Porsche в России. В нем представлен весь модельный ряд автопроизводителя (Cayenne, Panamera, 911 Carrera, Boxster, Cayman, Macan). Сервисный центр может обслуживать 60 автомобилей в день. «Суще

Porsche в кармане В России начались продажи премиального смартфона PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS, созданного при сотрудничестве компаний HUAWEI и PORSCHE DESIGN. PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS построен на базе процессора Kirin 980. Новый чип

Huawei начинает продажи смартфона Porsche Design Mate 20 RS в России. Цена Huawei объявила о начале продаж в России премиального смартфона Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Созданная совместно с компанией Porsche Design, эта модель объединила в себе передовые технологии и материалы. Каждый элемент нового смартфона тщательно

Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России исплеи дополненной реальности на базе технологии голографических оптических элементов, объявила о привлечении нового раунда инвестиций на сумму $80 млн. Основным инвестором выступил автопроизводитель Porsche. Также средства вложили другой автопроизводитель – Hyundai Motor, китайская площадка для интернет-торговли Alibaba Group, фонд China Merchants Capital, японский производитель электроник

AOC представила новые мониторы с дизайном от Studio F. A. Porsche. Цены AOC представила два новых монитора, созданные совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовый AOC PDS241 и 27-дюймовый AOC PDS271 изменят сам подход к тому, чего поль

Анонсированы новые смартфоны серии Huawei Mate Компания Huawei представила свои новейшие продукты в линейке смартфонов Huawei Mate — Mate 9 и Porsche Design Huawei Mate 9 на базе Android. Как сообщили CNews в Huawei, новинки объединяют в себе технологию быстрой зарядки SuperCharge, которая позволяет полностью зарядить устройство всег

Жёсткий диск со скоростью Porsche Совместить набирающий популярность интерфейс USB-C с не теряющим популярность уже несколько десятилетий фирменным дизайном брэнда Porsche решили в компании Seagate, выпустив под маркой LaCie портативный мобильный жёсткий диск LaCie Porsche Design Mobile Drive. Прочный корпус накопителя LaCie Mobile Drive изготовлен

Первый Porsche, первый электромобиль Компания Porsche в честь 116-летия разработки Фердинандом Порше своего первого автомобиля представила его воссозданную копию. Что любопытно в свете сегодняшних тенденций автопрома, автомобиль Porsche

Смартфон, похожий на Porsche Компания RIM в содружестве с дизайнерами автогиганта Porsche выпустили эксклюзивную модель смартфона - Blackberry Porsche P‘9981. Новинка имеет уникальный дизайн в стилистике автомобилей Porsche. Передняя панель выполнена из стально

Смартфон Porsche-BlackBerry с уникальным дизайном. ФОТО Ателье Porsche Design и канадская компания Research In Motion представили элитный смартфон Porsche Design P’9981 от BlackBerry. P’9981 обладает узнаваемым дизайном, в котором читаются фирменные

LaCie сделала диски в стиле Porsche Компания LaCie в сотрудничестве с Porsche Design Group представила новую линейку жестких дисков в фирменном дизайне автомобильного гиганта. В нее входят две модели – винчестер для ноутбуков P9220 и для десктопов P9230. Они подд

Porsche: выбор космополитов Компания Porsche начала рекламную компанию своих новых часов Worldtimer P6750. Стоят часы всего-то 172 300 $ и позиционируются Porsche как лучший выбор для космополитов. Часовые пояса на часах пе

Манипулятор для фанатов Porsche За $350 можно стать обладателем комплекта манипуляторов, которое имитируют рулевое управление и педали знаменитого Porsche 911. Примечательно, что использовать игровой аксессуар можно с ПК и c PS3. Кроме того, в комплекте имеется рычаг переключения передач и, как бонус, флешка с фирменной символикой.

Porsche и Hummer представили свои мобильники Sagem Communication. Телефон был представлен в музее Red Dot Design в Эссене (Германия) директором Porsche Design Mobile Group Стефани Бретом (Stephane Bret). Никаких подробностей относительно

Накопители LaCie: дизайн на первом плане рактикует с 1992 года. За это время над дизайном устройств поработали Ziba Design, Philippe Starck, Porsche Design, Karim Rashid, Ora-Ito и Neil Poulton. Мы предлагаем вам познакомиться с самым

Телефон Porsche Скоро в продажу должен поступить вот такой мобильник от Porsche. Ни о цене, ни о точных сроках появления на прилавках, сведений нет, а также стоит отметить, что телефон выглядит достаточно отвратно, поэтому возможность подделки.

Кросовки от Porsche Совместная разработка немецкого Adidas и Porsche Design изображена на фото. Хотя стоит отметить, что ничего особо необычного в этих кроссовках нет.

Тостер-Porsche Фанаты известной немецкой марки Porsche могут наслаждаться не только диваном, но также специально разработанным компанией Siemens алюминиевым тостером, который не только поражает своей изысканностью и внешним видом, но и такж

Диван Porsche Машина Porsche 917 вдохновила английского дизайнера на создание вот такого дивана, который, вероятно