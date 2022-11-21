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Porsche SE Porsche Automobil Holding SE Порше Руссланд

Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд


21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями

Четыре Porsche и другие «железные лошадки» слуг народа Федеральные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государс
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Porsche  Первый шаг к электромобилям компания сделала еще в 1900 году: именно тогда был создан ее первый электрокар Lohner-Porsche, а затем и его гибридная модификация.  В 2019 году Porsche представила линейку Taycan, что стало своеобразным «возвращением к истокам» – и весьма успешным. Сейчас электромобили о
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche

45,2 тыс. кв. м относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Также у Понькина есть дом площадью 288 кв. м. Кроме того, Понькин владеет семью транспортными средствами, включая пять автомобилей Porsche (два Porsche 911, один Porsche Carrera, один Porsche Coupe и один Porsche Cayenne Turbo C 2006), а также Audi A6 и Jaguar XJ. К моменту предыдущего ухода Пон
29.03.2022 «Русский хакер», ценитель Porsche и Ducati, получил пять с лишним лет тюрьмы в США

, крупные организации — выплатили около $11 млн выкупа. Все эти средства поступили на электронные кошельки под контролем Березана. Сам осужденный использовал часть средств на покупку двух автомобилей Porsche, мотоцикла Ducati и значительного количества ювелирных изделий. В собственном доме осужденного нашлись устройства с реквизитами биткоин-кошельков, на которых хранились криптовалюты обще
23.10.2020 «Сименс» стала партнером Porsche AG в разработке проекта PARiS

«Сименс» стала партнером концерна Porsche AG в рамках инновационного проекта PARiS (Porsche Augmented Reality in Service
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото

Porsche Design и Acer выпустили ноутбук, в котором современные технологии и высокая производительность сочетаются с фирменным минималистичным дизайном Porsche. Porsche Design Acer Book RS оборудован новейшим процессором Intel Core i7 и видеокартой NVidia GeForce MX350 GPU, при этом остается компактным и легким – его металлический корпу
23.10.2020 Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео

еки многочисленным американским санкциям и трудностям с производством процессоров, анонсировала линейку топовых смартфонов Mate 40. Она включает в себя модели Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Porsche Design Mate 40 RS, в порядке роста их стоимости. Каждый представитель этого квартета построен на новейшем процессоре Kirin 9000. который Huawei отдельно не демонстрировала. Он заменил с
28.08.2020 Corpsoft24 автоматизирует работу сервисного центра Porsche на Рублевском шоссе

риятие 8.3 КОРП»). В результате внедрения «Порше Центр Рублевский» (СКЦ) получит новую версию системы, отвечающую актуальным потребностям бизнеса. Центр на Рублевском шоссе — первый официальный дилер Porsche в России. В нем представлен весь модельный ряд автопроизводителя (Cayenne, Panamera, 911 Carrera, Boxster, Cayman, Macan). Сервисный центр может обслуживать 60 автомобилей в день. «Суще
30.11.2018 Porsche в кармане

В России начались продажи премиального смартфона PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS, созданного при сотрудничестве компаний HUAWEI и PORSCHE DESIGN. PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS построен на базе процессора Kirin 980. Новый чип
30.11.2018 Huawei начинает продажи смартфона Porsche Design Mate 20 RS в России. Цена

Huawei объявила о начале продаж в России премиального смартфона Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Созданная совместно с компанией Porsche Design, эта модель объединила в себе передовые технологии и материалы. Каждый элемент нового смартфона тщательно
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России

исплеи дополненной реальности на базе технологии голографических оптических элементов, объявила о привлечении нового раунда инвестиций на сумму $80 млн. Основным инвестором выступил автопроизводитель Porsche. Также средства вложили другой автопроизводитель – Hyundai Motor, китайская площадка для интернет-торговли Alibaba Group, фонд China Merchants Capital, японский производитель электроник
24.04.2017 AOC представила новые мониторы с дизайном от Studio F. A. Porsche. Цены

AOC представила два новых монитора, созданные совместно с дизайнерским домом Studio F. A. Porsche. 24-дюймовый AOC PDS241 и 27-дюймовый AOC PDS271 изменят сам подход к тому, чего поль
03.11.2016 Анонсированы новые смартфоны серии Huawei Mate

Компания Huawei представила свои новейшие продукты в линейке смартфонов Huawei Mate — Mate 9 и Porsche Design Huawei Mate 9 на базе Android. Как сообщили CNews в Huawei, новинки объединяют в себе технологию быстрой зарядки SuperCharge, которая позволяет полностью зарядить устройство всег
17.03.2015 Жёсткий диск со скоростью Porsche

Совместить набирающий популярность интерфейс USB-C с не теряющим популярность уже несколько десятилетий фирменным дизайном брэнда Porsche решили в компании Seagate, выпустив под маркой LaCie портативный мобильный жёсткий диск LaCie Porsche Design Mobile Drive. Прочный корпус накопителя LaCie Mobile Drive изготовлен
31.01.2014 Первый Porsche, первый электромобиль

Компания Porsche в честь 116-летия разработки Фердинандом Порше своего первого автомобиля представила его воссозданную копию. Что любопытно в свете сегодняшних тенденций автопрома, автомобиль Porsche
28.10.2011 Смартфон, похожий на Porsche

Компания RIM в содружестве с дизайнерами автогиганта Porsche выпустили эксклюзивную модель смартфона - Blackberry Porsche P‘9981. Новинка имеет уникальный дизайн в стилистике автомобилей Porsche. Передняя панель выполнена из стально
27.10.2011 Смартфон Porsche-BlackBerry с уникальным дизайном. ФОТО

Ателье Porsche Design и канадская компания Research In Motion представили элитный смартфон Porsche Design P’9981 от BlackBerry. P’9981 обладает узнаваемым дизайном, в котором читаются фирменные
28.06.2011 LaCie сделала диски в стиле Porsche

Компания LaCie в сотрудничестве с Porsche Design Group представила новую линейку жестких дисков в фирменном дизайне автомобильного гиганта. В нее входят две модели – винчестер для ноутбуков P9220 и для десктопов P9230. Они подд
19.09.2008 Porsche: выбор космополитов

Компания Porsche начала рекламную компанию своих новых часов Worldtimer P6750. Стоят часы всего-то 172 300 $ и позиционируются Porsche как лучший выбор для космополитов. Часовые пояса на часах пе
02.10.2007 Манипулятор для фанатов Porsche

  За $350 можно стать обладателем комплекта манипуляторов, которое имитируют рулевое управление и педали знаменитого Porsche 911. Примечательно, что использовать игровой аксессуар можно с ПК и c PS3. Кроме того, в комплекте имеется рычаг переключения передач и, как бонус, флешка с фирменной символикой.
06.06.2007 Porsche и Hummer представили свои мобильники

Sagem Communication. Телефон был представлен в музее Red Dot Design в Эссене (Германия) директором Porsche Design Mobile Group Стефани Бретом (Stephane Bret). Никаких подробностей относительно
04.06.2007 Накопители LaCie: дизайн на первом плане

рактикует с 1992 года. За это время над дизайном устройств поработали Ziba Design, Philippe Starck, Porsche Design, Karim Rashid, Ora-Ito и Neil Poulton. Мы предлагаем вам познакомиться с самым
18.04.2007 Телефон Porsche

Скоро в продажу должен поступить вот такой мобильник от Porsche. Ни о цене, ни о точных сроках появления на прилавках, сведений нет, а также стоит отметить, что телефон выглядит достаточно отвратно, поэтому возможность подделки.
27.02.2007 Кросовки от Porsche

  Совместная разработка немецкого Adidas и Porsche Design изображена на фото. Хотя стоит отметить, что ничего особо необычного в этих кроссовках нет.
20.02.2007 Катер от Porsche
27.10.2006 Тостер-Porsche

Фанаты известной немецкой марки Porsche могут наслаждаться не только диваном, но также специально разработанным компанией Siemens алюминиевым тостером, который не только поражает своей изысканностью и внешним видом, но и такж
24.10.2006 Диван Porsche

  Машина Porsche 917 вдохновила английского дизайнера на создание вот такого дивана, который, вероятно
15.04.2004 LaCie совместно с Porsche разработал тонкий DVD-рекордер

  Компания LaCie снова сотрудничает с дизайнером F.A. Porsche и первым результатом этой работы стал тонкий записывающий DVD-привод. Четырёхскоростн

Публикаций - 102, упоминаний - 119

Porsche SE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 12
Samsung Electronics 10254 11
Apple Inc 12100 8
Huawei 3933 7
Google LLC 11775 7
LaCie 74 7
Leica Camera 261 6
Sony 6544 6
8213 5
LG Electronics 3614 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 5
Siemens AG - Siemens Group 2589 5
Intel Corporation 12197 4
Seagate Technology 738 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
SAP SE 5277 3
Nvidia Corp 3487 3
Cisco Systems 5114 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Oracle Corporation 6688 3
Lenovo Motorola 3501 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
EA - Electronic Arts 1286 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Qualcomm Technologies 1822 2
Toshiba Corporation 2927 2
Такском - Taxcom 240 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
AOC 99 2
Vertu 117 2
Ростелеком 9700 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Western Digital Corporation - WDC 548 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
BMW Group 446 21
Volkswagen Audi Group 207 19
Volkswagen Group - VW 280 16
Porsche Design GmbH 23 14
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 13
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 11
Hyundai Motor Company 383 9
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 8
Tesla Motors 396 7
Renault Groupe 158 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 7
Tata Motors - Jaguar Cars 123 6
Ferrari NV 157 6
Mazda Motor Corporation 71 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 5
Ford 411 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 4
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 4
Skoda - Škoda Auto 50 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 4
Toyota - Lexus 71 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Honda Motor Company 234 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Visa International 1949 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Coca-Cola Company 254 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ford Motor 166 2
Ducati 12 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 3 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
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U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
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Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 16
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SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Apple iPod 1537 2
Google Android Wear OS 98 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 2
Понькин Александр 31 3
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Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 2
Сергеев Иван 74 2
Яцеленко Николай 25 2
Угнивенко Дмитрий 20 2
Рашкин Илья 4 2
Михайлик Константин 24 2
Гирдин Игорь 3 2
Гуцериев Михаил 111 1
Морозов Александр 23 1
Рензяев Константин 62 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Катков Алексей 42 1
Пономарев Виталий 4 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Tripp Martin - Трипп Мартин 1 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Волин Алексей 120 1
Соколов Алексей 134 1
Козырев Алексей 321 1
Жаров Александр 174 1
Чичваркин Евгений 162 1
Никифорова Светлана 34 1
Аитов Тимур 197 1
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Ельцин Борис. 88 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 27
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Япония 13282 16
Франция - Французская Республика 7845 10
Европа 21767 10
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Италия - Итальянская Республика 4352 5
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 4
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Канада 4881 4
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Индия - Bharat 5432 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Америка - Американский регион 2160 3
Китай - Тайвань 3984 3
Чехия - Чешская Республика 1308 3
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Нидерланды 3517 3
Украина 7608 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
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