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Новинки Tecno Pova 5 уже в России

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж смартфонов новой серии Pova — Pova 5 и Pova Neo 3. Пользователям доступны две модели серии: Pova 5 и Pova Neo 3.

Tecno Pova 5 оснащен сверхъемким аккумулятором 6000 мАч. Такой емкости хватит для 39 часов звонков, 18 часов просмотра соцсетей, 14 часов просмотра видео и 11 часов непрерывного гейминга — все от одного заряда.

Умная зарядка 45 Вт поможет быстро и безопасно пополнить запас энергии. Pova 5 заряжается до 100% за 66 минут, что на 25% быстрее предыдущего поколения. Реверсивная зарядка 10 Вт позволит с помощью кабеля поддержать заряд аксессуаров, например, беспроводных наушников. В зависимости от потребностей пользователей можно настроить различные сценарии оптимизации и сохранения энергии, что увеличит время работы устройства.

Смартфон также оснащен технологией защиты аккумулятора. Специальная прослойка между алюминиевой фольгой и катодной пленкой предотвращает возможное короткое замыкание и возгорание батареи при механическом воздействии, например, при падении смартфона.

Pova Neo 3 выделяется аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечит более 14 часов непрерывной игры или более 22 часов просмотра видео. Безопасная зарядка 18 Вт поможет полностью восстановить такой солидный запас энергии чуть более чем за два часа

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Новинки Tecno Pova 5 уже в России

Tecno Pova 5 оснащен 6 нм процессором MediaTek Helio G99. Любители мобильного гейминга оценят линейный Z-осевой вибромотор, который усилит тактильный отклик, а также жесткий гироскоп, который поможет точнее управлять автомобилем в гоночных играх, и попадать в цель в шутерах. Система охлаждения с испарительной камерой защитит смартфон от перегрева.

Большой объем внутренней памяти 256 ГБ позволит хранить внушительное количество фото, видео, приложений, игр и других данных. Оперативная память 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ с технологией Memory Fusion обеспечит быструю и плавную работу смартфона.

В модели Pova Neo 3 установлен процессор MediaTek Helio G85. Pova Neo 3 обладает объемом внутренней памяти 128 ГБ для хранения всех нужных файлов. Оперативная память имеет объем 8 ГБ, а возможность расширения до 16 ГБ с технологией Memory Fusion позволяет увеличить количество приложений в фоновом режиме с 15 до 20.

Tecno Pova 5 дополнен экраном с большой диагональю 6.8 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Новая улучшенная система жидкостного охлаждения с испарительной камерой и графитовыми пластинами занимает большую площадь около 1400 мм² и обеспечивает в два раза более эффективный отвод тепла по сравнению с моделями Pova предыдущего поколения, снижая температуру ядра более чем на 5℃.

Двойные стереодинамики обеспечивают насыщенный звук на уровне флагманских устройств. Стерео точнее воспроизводит звуковую картину и позволяет почувствовать музыку в высоком разрешении: динамики Pova 5 получили сертификацию от профессионалов Hi-Res Audio и DTS.

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Pova Neo 3 также порадует пользователей дисплеем с большой диагональю 6.8 дюйма, разрешением HD+ и и частотой обновления 90 Гц, а также стереодинамиками для насыщенного звука.

Смартфон Tecno Pova 5 оснащен основной камерой 50 МП, селфи камерой 8 МП и модулем ИИ. Основная камера имеет высокое разрешение и увеличенную площадь пикселя 0.7 мкм, что на 19.6% больше по сравнению с моделями Pova предыдущего поколения. Улучшенная светочувствительность и технология объединения пикселей 4-в-1 помогают создавать яркие и четкие фотографии в любых условиях освещения.

Pova 5 позволяет снимать видео в разрешении до 2K/30. С помощью режима «Двойное видео» пользователи смогут снимать ролики на основную и фронтальную камеру одновременно.

В Pova Neo 3 установлена основная камера 16 МП, которая хорошо сбалансирована для съемки фото в любое время суток. Благодаря встроенным умным алгоритмам обработки пользователи смогут получить красивые насыщенные кадры.

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Рекомендованная розничная цена Tecno Pova 5 составляет 17 990 руб. за версию 128 ГБ + 8 ГБ и 19 990 руб. за 256 ГБ + 8 ГБ, Pova Neo 3 за 12 990 руб. и 14 990 руб. за 128 ГБ + 4 ГБ / 8 ГБ соответственно.

До 7 августа 2023 г. действует специальная цена: Tecno Pova 5 128 ГБ / 256 ГБ + 8 ГБ — 15 990 руб. и 16 990 руб., Pova Neo 3 за 11 990 руб. и 13 990 руб. в зависимости от объема внутренней памяти.

Первыми новинки поступят в DNS, а также фирменные магазины Tecno на Ozon и Wildberries.

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