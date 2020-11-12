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Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone

Техника
, Текст: Эльяс Касми

В обозримом будущем Apple может отказаться от iPad mini в пользу нового iPhone с большим складным дисплеем. Компания уже работает над ним и даже запатентовала несколько вариантов его дизайна.

Смартфон вместо планшета

Компания Apple может свернуть производство и продажи планшетного компьютера iPad mini. По данным портала The Verifier, в обозримом будущем он уступит место еще одному смартфону iPhone, подобного которому еще не было в линейке компании.

На замену iPad mini может прийти iPhone со складным экраном. В этом плане Apple не совершит революцию – первый серийный смартфон с гибким дисплеем был показан еще в феврале 2019 г., и им, как сообщал CNews, стал Samsung Galaxy Fold первого поколения.

Замена iPad mini на смартфон не лишена логики. В разложенном виде экран грядущего мобильника будет сопоставим с дисплеем самого современного iPad mini пятого поколения образца марта 2019 г. – 7,9 дюйма.

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Оригинальный iPad mini пятого поколения (2019 год)

То есть Apple сможет уместить дисплей примерно таких же габаритов в более компактный корпус за счет возможности складывания и более тонких рамок по периметру матрицы.

Преимущества и недостатки

Замена iPad mini на складной iPhone может быть выгодна конечным потребителям. Они получат устройство «два в одном» – и планшетный компьютер, и смартфон. При наличии у будущего гаджета дополнительного экрана больших размеров для взаимодействия с устройством даже не придется постоянно раскладывать его, как это реализовано в Samsung Galaxy Z Fold 2 (второе поколение Galaxy Fold).

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Возможный дизайн складного iPhone

С другой стороны, приобретая два отдельных устройства в едином корпусе, покупателю придется заплатить за каждое из них. По предварительным данным, на старте продаж складной iPhone в версии с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ будет стоить в пределах $1500 (114,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 ноября 2020 г.) на территории США. Для примера, базовая версия смартфона iPhone 12 Pro Max в США стоит $1099 (83,8 тыс. руб.), а iPad с 64 ГБ памяти и без LTE оценивается в $399 (30,4 тыс. руб.), что в сумме дает приблизительно те же $1500. Упомянутый Samsung Galaxy Z Fold 2 без учета скидок и акций оценивается в $2000 (152,4 тыс. руб.) в США.

Складной iPhone не за горами

Apple не комментирует информацию о ведущейся работе по созданию складного iPhone, но тому есть ряд косвенных подтверждений. По данным портала Macrumors, еще в феврале 2020 г. она запатентовала устройство со складным корпусом и шарнирным механизмом на месте сгиба. В июне 2020 г. появился еще один патент, демонстрирующий один из вариантов дизайна будущего гаджета компании.

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Первый патент Apple

В сентябре 2020 г. инсайдер Ice Universe, регулярно публикующий достоверную информацию о новинках Apple, сообщил, что она готовится заказать у Samsung производство крупной партии складных дисплеев. На момент публикации материала не было известно, была ли заключена сделка, но в случае подписания контракта поставки должны начаться в течение ближайшего года.

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Второй патент

Скорое появление складного гаджета Apple предрекает еще один известный инсайдер – Джон Проссер (Jon Prosser). Еще в июне 2020 г. он написал в своем Twitter, что у Apple уже есть прототип такого устройства, но уточнил, что появление серийной версии следует ждать никак не раньше второй половины 2021 г.

С кем придется конкурировать Apple

В течение 2019 и 2020 гг. многие известные производители приступили к производству складных смартфонов. Компания Samsung и вовсе располагает тремя моделями – Galaxy Fold, его потомком Galaxy Z Fold 2 и раскладушкой Galaxy Z Flip.

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Samsung Galaxy Fold

В ноябре 2019 г. компания Lenovo под брендом Motorola выпустила раскладушку RAZR 2019, выполненную в стиле оригинальной и некогда очень популярной в России RAZR V3 образца начала XXI века.

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Galaxy Z Flip

Не отстает и компания Huawei со своими двумя поколениями смартфона Mate X. Над своим гибким смартфоном работает и компания Xiaomi, но на 12 ноября 2020 г. он еще не был готов.

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RAZR V3 (слева) и RAZR 2019

Даже компания Microsoft попыталась захватить часть нового рынка со своим Android-смартфоном Surface Duo, анонсированным осенью 2019 г., но вышедшим лишь спустя год.

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Microsoft Surface Neo

Однако в этом мобильнике вместо одного гибкого дисплея установлено два обычных, плюс сам по себе он имеет целый ворох аппаратных проблем и пока не может похвастаться высокими продажами.



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