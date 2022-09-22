Oppo запустила глобальную версию ColorOS 13

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новую версию своей операционной системы ColorOS 13. ColorOS 13 одна из первых операционных систем на базе недавно выпущенного Android 13. Новая операционная система получила ряд ключевых функций Android 13, а также совершенно новый дизайн и удобный пользовательский интерфейс. Кроме того, функции ColorOS 13 позволяют быстрее подключаться к различным устройствам для дальнейшего повышения производительности. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Oppo разработала совершенно новый дизайн для ColorOS 13 с плавным и удобным пользовательским интерфейсом. ColorOS 13 получила палитру тем, вдохновленную рассветами и закатами на морском побережье, а также более читаемый для разных языков системный шрифт.

ColorOS 13 также обеспечивает более интуитивный пользовательский опыт благодаря интеграции различных эффектов в системную анимацию, пользовательский интерфейс и квантовый анимационный движок с новым прогнозированием поведения пользователя. Это дополняется доступным языком дизайна Oppo, в котором представлены изображения для иллюстрации неиспользуемых приложений, адаптивные раскладки для экранов разных размеров и легко узнаваемые иконки для повышения читабельности и общей простоты использования.

В ColorOS 13 дебютирует динамический вычислительный движок, собственная техническая разработка системного уровня, призванная обеспечить более плавную и стабильную работу системы и улучшить пользовательский опыт. Этот движок привносит два значительных улучшения в ColorOS 13: увеличивает время автономной работы и позволяет большему количеству приложений работать в фоновом режиме. Он оптимизирует распределение аппаратных ресурсов для достижения наилучшей автономности за счет сохранения баланса между высокой производительность и низким энергопотреблением. Помимо этого, движок помогает поддерживать больше приложений в фоновом режиме, позволяя переключаться между несколькими программами без задержки.

ColorOS 13 предоставляет множество интеллектуальных функций, охватывающих все аспекты работы и жизни. Режим Smart Always-On Display теперь способен отображать информацию, связанную с приложениями для прослушивания музыки и доставки еды, предоставляя пользователям постоянный доступ к информации и удобный способ управлять музыкой и другими функциями.

Благодаря технологии Oppo LTPO 2.0, частота обновления экрана в режиме Always-On Display снижается до 1 Гц, что в некоторых случаях помогает снизить энергопотребление на 30%. Функции управления домашним экраном, такие как создание крупных папок, панелей Shelf и виджетов помогают пользователям быстро и удобно получать доступ к необходимой информации наиболее удобным способом.

Поскольку после начала пандемии Covid-19 встречи все чаще проводятся в онлайн-формате, компания Oppo разработала первого мобильного ассистента для онлайн встреч. Ассистент может автоматически приоритизировать беспроводную передачу данных, что обеспечит стабильное соединение во время онлайн звонков. Он визуально упрощает всплывающие уведомления, чтобы минимизировать количество отвлекающих факторов, в то же время позволяя пользователю использовать виджет Oppo Notes, открывающий небольшое всплывающее окно для ведения заметок во время встречи.

Одним из важнейших нововведений ColorOS 13 является улучшенный пользовательский опыт при работе с несколькими устройствами. Функция Multi-screen Connect обеспечивает бесшовную интеграцию смартфона с ПК , повышая продуктивность и обеспечивая удобную передачу файлов без ограничения по системам и формату файлов. Пользователи, подключившие смартфон к ПК при помощи функции Multi-screen Connect, получат преимущество, благодаря возможности отображать сразу несколько мобильных приложений на внешнем экране.

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В ColorOS 13 интегрированы ключевые функции защиты конфиденциальности Android 13. Например, система автоматически удаляет историю буфера обмена по прошествии определенного периода времени, предотвращая утечки конфиденциальной информации, вызванные вредоносным ПО. Кроме того, благодаря функции Nearby Wi-Fi пользователи могут подключаться к Wi-Fi без раскрытия информации о конкретном местоположении.

Собственные разработки Oppo играют не менее важную роль в повышении конфиденциальности и безопасности. Основываясь на алгоритме, встроенном в устройство, Auto Pixelate позволяет автоматически распознавать и размывать фотографии профиля и имена на скриншотах чата одним нажатием, а новый Private Safe зашифрован с помощью широко используемого стандарта Advanced Encryption Standard (AES) для обеспечения высокого уровня безопасности. ColorOS 13 обеспечивает защиту конфиденциальности и безопасности, которой пользователи могут доверять, это подтверждают авторитетные стандарты безопасности и проверки конфиденциальности, такие как ePrivacy, TRUSTe, ISO27701 и ISO27001.

В рамках глобального распространения ColorOS 13 компания Oppo планирует обновить около 35 моделей смартфонов в течение года, охватив более 60 стран и регионов, а также 160 млн пользователей. Это самое масштабное обновление за всю историю ColorOS. Обновление началось с Find X5 Pro и Find X5 18 августа, одновременно с официальным релизом ColorOS 13. Oppo планирует выпустить ColorOS 13 еще для 20 устройств, начиная с 2023 г.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон компания выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов. В настоящее время компания Oppo зарегистрировала патенты более чем в 40 странах и регионах, работает более чем в 50 странах и регионах мира и имеет международный центр дизайна в Лондоне.