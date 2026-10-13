Компания Oрро представила ColorOS 17 — новое поколение мобильной операционной системы с обновленным дизайном, более плавной работой и расширенными возможностями ИИ. Система дебютирует на смартфонах серии Find X10, а затем появится на других устройствах OPPO. Об этом CNews сообщили представители Oрро.

График обновлений

По глобальному графику обновление устройств OPPO до ColorOS 17 начнется 29 октября 2026 г. Оно будет распространяться поэтапно, поэтому уведомления на одинаковых устройствах могут появляться в разные дни. Сроки ориентировочные и зависят от модели, региона и оператора; график может меняться по мере разработки.

29 октября 2026 г.: Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro и Find X9.

30 октября 2026 г.: Find N5, Find X8 Pro, Find X8, Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G и Reno16 F S 5G, Reno16 F 5G.

Ноябрь 2026 г.: Find N3, Find N3 Flip, Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 Pro Mini 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G, Reno15 F 5G, Reno15c 5G, Reno15 A, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 5G Diwali Edition, Reno14 FS 5G, Reno14 F 5G, Reno14 F Dark Side Limited Edition, K14x 5G, K14 5G, K13x 5G, F33 5G, F31 5G и F29 5G.

Декабрь 2026 г.: Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 FS 5G, Reno13 A, Reno13 F 5G, Reno13 F, K13 Turbo Pro 5G, K13 Turbo 5G, K13 5G, Pad 5, Pad 5 Matte Display Edition, Pad 3 Pro, Pad 3 и Pad 3 Matte Display Edition.

I квартал 2027 г.: Find N2 Flip, Reno12 Pro 5G, Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition, Reno12 5G, F33 Pro 5G, F31 Pro+ 5G, F31 Pro 5G, F29 Pro 5G, Pad SE и Pad SE Matte Display Edition.

Доступность функций зависит от аппаратных возможностей устройства. Порядок моделей в списке не определяет очередность получения обновления. Перед установкой рекомендуется сделать резервную копию данных.

ColorOS 17: плавность во всем

Новый дизайн сочетает световые эффекты, плавные движения и гибкую обратную связь. Полупрозрачные элементы и мягкая подсветка подчёркивают глубину интерфейса и направляют внимание пользователя. Кнопки, панели инструментов и другие элементы откликаются на касания: сжимаются, растягиваются и возвращаются к исходной форме. Непрерывные анимации делают переходы между приложениями, работу Fluid Cloud и повседневные действия естественнее.

За визуальные изменения отвечает обновленный движок Luminous Rendering с унифицированной архитектурой рендеринга. Он объединяет процессы отрисовки, создаёт плавные переходы и сокращает избыточные операции. В отдельных сценариях снижение нагрузки на рендеринг достигает 30%, а расхода оперативной памяти на него — 25% по сравнению с предыдущим поколением.

Движок Laminar Flow на основе адаптивной архитектуры планирования Oрро распределяет ресурсы между активными и фоновыми процессами. По сравнению с ColorOS 16 стабильность запуска приложений повышается на 55%, миниатюры в Галерее при первом открытии загружаются до 50% быстрее, а в фоне остается активными более чем на 25% больше приложений. В тестах, моделирующих шесть лет эксплуатации, ColorOS 17 сохраняет более 90% первоначальной плавности даже при заполнении хранилища на 90%.

Новый ИИ-Фотоагент помогает редактировать снимки, сохраняя естественность изображения. Функция «Подбор стиля» анализирует цветовую палитру, тональность и настроение изображения-образца и переносит похожий стиль на фотографию пользователя. Желаемые изменения можно описать обычными словами или поручить помощнику проанализировать снимок и предложить правки с учетом сцены и объекта съемки.

Обновленное ИИ Пространство разума сохраняет документы и ссылки на видео, распознаёт их содержимое и упорядочивает информацию для поиска. «Умные коллекции» объединяют связанные материалы в тематические подборки и создают сводки. Для путешествий система сопоставляет сохранённые места, идеи и сведения с картами и помогает составить персональный план поездки.

Данные для облачной ИИ-обработки защищает Частное вычислительное облако Oрро — Private Computing Cloud, или PCC. Сквозное шифрование и защищенная среда обработки исключают доступ к ним третьих лиц, включая саму Oрро. В ColorOS 17 передача данных между устройством и облаком дополнительно защищена двойным шифрованием с постквантовыми алгоритмами. Новая функция «Отчет PCC о прозрачности ИИ» показывает, какие ИИ-сервисы использовались, когда и какие операции выполнялись. Его можно просматривать на устройстве и экспортировать.



