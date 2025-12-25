В Китае создан мощный заменитель iPad Pro. Он многим лучше и в три раз дешевле

Состоялась премьера планшетного компьютера Oppo Pad Air 5 с экраном на 12,1 дюйма. Это прямой конкурент большого Apple iPad Pro, только он стоит в три раза дешевле. Есть и более доступные версии, но в них меньше памяти, хотя экран такой же крупный. Техника Oppo официально продается в России, в отличие от Apple – ее гаджеты везут по параллельному импорту.

Как iPad Pro, только на Android

Компания Oppo анонсировала свой новейший планшетный компьютер Pad Air 5, пишет портал GizmoChina. Премьера прошла в Китае, где новинка и появится в первую очередь. Не исключен релиз и в России – другие устройства Oppo доступны в официальной российской рознице.

Своим названием Oppo Pad Air 5 отсылает к планшету Apple iPad Air, но больше ничего общего у него с ним нет. Новинка Oppo – это прямой конкурент топовому 13-дюймовому iPad Pro, который в США стоит от $1299 или 101,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 декабря 2025 г. за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Новый Oppo Pad Air 5 с такой конфигурацией в Китае стоит 2499 юаней – 27,9 тыс. руб., то есть в три раза дешевле. Это, к тому же, одна из самых дорогих комплектаций – помимо нее покупателю доступны версии с 8/128 ГБ (1899 юаней, 21,2 тыс. руб.) и 8/256 ГБ (2199 юаней, 24,6 тыс. руб.).

Oppo Oppo Pad Air 5

Отдельно предложены модификации с экраном Soft Light со специализированным нано-покрытием для борьбы с бликами и отражениями – прямо как в iPad Pro. Также он меньше влияет на зрение – подтверждено сертификатом TÜV Rheinland Smart Eye Protection 4.0.

Всего существует две версии планшета с Soft Light – 8/256 ГБ (2399 юаней, 26,8 тыс. руб.) и

12/256 (2699 юаней, 30,2 тыс. руб.) Цветов металлического корпуса на выбор три – серебристый, бледно-розовый и темно-серый.

Экран и память

«Лицом» нового планшета Oppo является экран с диагональю 12,1 дюйма и разрешением 2800х1980 пикселей. Производителем заявлены яркость 900 нит в пике и частота обновления 120 Гц, а также 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 98-процентный – DCI-P3.

Соотношение сторон у экрана немного нестандартное – 7:5. Поддерживается отображение 1 млрд оттенков.

Oppo Экран поддерживает стилус

В качестве оперативной памяти в Oppo Pad Air 5 используется модуль LPDDR5X – самый современный на момент выпуска материала. Встроенный накопитель, напротив, из недавнего прошлого, хотя тоже очень быстрый – UFS 3.1 вместо более актуального UFS 4.0.

Камеры и процессор

Oppo не делала акцент на фотокамеры Pad Air 5, чтобы дополнительно не повышать итоговую стоимость. Сенсоров в новинке два, и они одинаковые – оба на 8 МП.

Один расположен спереди в рамке экрана и нужен для селфи или авторизации по лицу, второй находится на тыльной панели. Обе камеры снимают видео в разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей.

Процессор в планшете разработан тайваньской компанией MediaTek, и это Dimensity 7300-Ultra. Об обычного 7300 его отличает только приставка Ultra в названии, которая больше маркетинговая, нежели указывающая на изменения в характеристиках.

По основным спецификациям 7300 и 7300 Ultra неотличимы – оба 4-нанометровые с пиковой частотой 2,5 ГГц. Анонс чипа 7300 состоялся 8 июня 2024 г., внутри него два кластера по четыре ядра в каждом – Cortex-A78 на 2,5 ГГц и Cortex-A55 на 2 ГГц. Видеоподсистема – Mali-G615 MP2.

Что еще есть в планшете

Oppo установила на Pad Air 5 операционную систему Android 15 с прошивкой ColorOS 16.0. Компьютер работает от батареи емкостью 10050 мАч, которая поддерживает 33-ваттную зарядку по USB-C. За счет своего экрана Oppo Pad Air 5 не может похвастаться компактностью – его габариты составляют 266х193х6,83 мм. Весит планшет 599 граммов в любой из конфигураций.