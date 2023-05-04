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Oppo расширяет портфолио своих продуктов в России и запускает новую категорию

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, расширяет портфолио своих продуктов в России и объявляет о запуске планшетов.

Первым в продажу поступил планшет Pad Air. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Вес Oppo Pad Air составляет 440 граммов, а его задняя панель выполнена с применением технологии 3D-отделки и разделена на две части – металлическую и пластиковую. За плавность использования отвечает операционная система ColorOS для планшетов.

Oppo Pad Air унаследовал фирменный дизайн, сочетающий две половины из разных материалов. В верхней части задней панели используется текстурированная поверхность, совмещенная с технологией Oppo Glow. Нижняя часть, выполненная из пластика, прошла пескоструйную обработку, в результате которой получила металлический блеск и защиту от отпечатков пальцев и скольжения. Толщина корпуса планшета – 6,94 мм.

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Oppo Pad Air

Oppo Pad Air работает под управлением операционной системы ColorOS для планшетов. В ней реализованы две новые функции Multi-Screen Connect, такие как передача файлов перетаскиванием и автоматическое копирование буфера обмена. Классические функции, такие как разделение экрана свайпом двух пальцев, создание плавающего окна касанием четырех пальцев и интеллектуальная боковая панель, сохранены. Во время подключения планшета к смартфону пользователь может мгновенно перетаскивать фото и видео, снятые на смартфон, для обработки на планшете, ускоряя и упрощая этот процесс. Помимо этого, пользователь может скопировать контент на одном устройстве и сразу же вставить на другом.

Oppo Pad Air поддерживает специальный стилус с 4096 степенями нажатия и чувствительностью к нажатиям от 5 граммов. Стилус способен точно распознать степень нажатия и воссоздает ощущения от письма на бумаге, при этом не нужно тратить время на подключение к планшету – аксессуар работает автономно. Сверхнизкая задержка способствует плавности письма и позволяет фиксировать каждый штрих.

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За производительность Oppo Pad Air отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680. В качестве экрана используется безопасная для зрения 10,36-дюймовая панель с разрешением 2K, получившая сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий высокую защиту от синего излучения даже при низкой яркости. Благодаря этому экран демонстрирует четкое и плавное изображение, в то же время эффективно снижая утомляемость глаз. Помимо этого, Oppo Pad Air оснащен четырьмя большими динамиками и поддерживает технологию Dolby Atmos. Его аккумулятор емкостью 7100 мАч позволяет смотреть видео в течение 12 часов, участвовать в видеоконференциях в течение 15 часов или читать электронные документы на протяжении 16 часов.

Oppo Pad Air уже доступен по цене 22 990 руб. эксклюзивно на Wildberries в сером цвете в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 64 ГЮ постоянной памяти. Позже в продажу поступит версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.

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