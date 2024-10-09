Oppo запускает продажи нового смартфона A3x

Компания Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3x. Корпус устройства защищен по стандарту IP54, что обеспечивает его устойчивость к воздействию воды и пыли. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Аккумулятор смартфона емкостью 5100 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки SUPERVOOC 45 Вт позволит не беспокоиться об износе батареи на протяжении четырех лет использования устройства. В смартфоне есть экран с максимальной яркостью 1000 нит, режим повышенной громкости и процессор Snapdragon 6s 4G Gen1.

Oppo Oppo запускает продажи нового смартфона Oppo A3x

Oppo A3x представлен в двух цветах: лазурно-голубом и бургунди. Обе модели выполнены с использованием технологии Oppo Glow, которая придает им мерцающий вид и защищает от следов пальцев и грязи. Модель в цвете бургунди имеет глянцевую панель с блестящими деталями, а голубая – специальную текстуру, создающую ощущение накатывающих волн.

С 22 октября по 4 ноября 2024 г. Oppo A3x можно будет приобрести по промо-цене 9999 руб.