Oppo объявляет о старте продаж флагманских Hi-Fi наушников Oppo Enco Air3 Pro в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Oppo Enco Air3 Pro с мембраной из бамбукового волокна и адаптивным шумоподавлением. Благодаря поддержке кодека LDAC создаются акустические характеристики, соответствующие сертификату Hi-Res Audio Gold. Oppo Enco Air3 Pro также поддерживают адаптивное шумоподавление, справляющееся с шумами до 49 дБ. В наличии эффекты объемного звучания Oppo Alive, технологии Golden Sound 2.0, и возможность работать 30 часов от аккумулятора. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Oppo Enco Air3 Pro, обладают мембранами из бамбукового волокна. Оно добывается и прессуется в равномерно толстые и устойчивые к перфорации хлопья, которые затем формируются в мембрану, помещающуюся в наушник.

Мембрана из бамбукового волокна отличается тремя преимуществами по сравнению с традиционной титановой мембраной. Во-первых, она на 60% легче, что позволяет ей быстрее реагировать на изменения в звуке. Во-вторых, она на 56% жестче, что делает ее менее восприимчивой к деформации и приводит к меньшим искажениям. И, наконец, внутреннее покрытие на 63% более упругое, что способствует дополнительному снижению шума. Наушники преодолевают рубеж 40 кГц. Передняя звуковая камера имеет оптимизированное строение, позволяющее бамбуковым волокнам передавать естественные и чистые высокие частоты, а специальный низкочастотный конденсатор добавляет весомости басам.

Oppo Enco Air3 Pro

Передняя и задняя камеры специально разработаны для использования с диафрагмой из бамбукового волокна

Что касается технологий для передачи звука, Oppo Enco Air3 Pro поддерживают кодек LDAC, способный передавать аудио со скоростью до 990 кбит/с, что в три раза превышает скорость передачи традиционного кодека SBC (328 кбит/с).

Oppo Enco Air3 Pro оснащены такими функциями, как Golden Sound 2.0, эквалайзером Enco Master и приложением Oppo Alive. Golden Sound 2.0 создает модель ушного канала с учетом индивидуальных особенностей пользователя для точного и детального звучания. Эквалайзер Enco Master позволяет переключаться между тремя предустановленными настройками для различных стилей музыки, а эффекты объемного звучания Oppo Alive обеспечивают погружение в контент с кинематографическим качеством.

Oppo Enco Air3 Pro справляются с шумами до 49 дБ. Этого хватит для большинства ситуаций в повседневной жизни. Адаптивное шумоподавление в Oppo Enco Air3 Pro получило сертификацию TÜV Rheinland. Еще одна функция – прозрачный режим – позволяет слышать окружение и общаться с друзьями, не снимая наушников.

Адаптивное шумоподавление автоматически переключается на профиль, который больше всего соответствует условиям окружающей среды (поездка на работу, путешествие, офис, учеба и т.д.), обеспечивая тишину и комфорт при прослушивании. Кроме того, система из двух микрофонов в сочетании с алгоритмом шумоподавления с применением искусственного интеллекта эффективно подавляет окружающий шум, что позволяет пользователю разговаривать по телефону, с тем же комфортом, что и при личной встрече, а алгоритм подавления шума ветра позволяет слушать музыку и разговаривать даже в ветреную погоду.

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Oppo Enco Air 3Pro позволяют пользователям подключаться к двум устройствам одновременно, избавляя их от необходимости отключать одно Bluetooth-устройство и подключать другое. Достаточно приостановить или выключить песню или видео на одном устройстве, затем нажать кнопку воспроизведения на другом, и наушники переключатся автоматически.

Время автономной работы Oppo Enco Air3 Pro составляет семь часов. С зарядным чехлом доступно до 30 часов автономной работы. При этом поддержка быстрой зарядки обеспечивает два часа прослушивания всего за 10 минут зарядки. Bluetooth 5.3 отличается низкой задержкой звука в 47 мс, более стабильным соединением и синхронностью аудио и видеоконтента.

Наушники защищены от пыли и воды по стандарту IP55, что делает их подходящими для занятий спортом на улице.

Oppo Enco Air3 Pro уже доступны в белом цвете по цене 7990 руб. в интернет-магазинах DNS и Ozon. Позднее в продажу поступят наушники в зеленом цвете.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон компания выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.