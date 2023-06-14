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BBK OPPO Alive

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.06.2023 Oppo объявляет о старте продаж флагманских Hi-Fi наушников Oppo Enco Air3 Pro в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

BBK OPPO Alive и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OPPO Electronics 474 1
TÜV Rheinland Group 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1859 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 285 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1200 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 835 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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