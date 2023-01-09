Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone

Oppo создала смартфон A56s стоимостью в районе 11 тыс. руб., в AnTuTu набирающий около 400 тыс. баллов. Это соответствует результатам флагманских Android-смартфонов 2018 модельного года и Apple iPhone X. Но они и стоят дороже, и 5G-сети не поддерживают,

Дешевле и не хуже iPhone

Компания Oppo анонсировала смартфон начального уровня A56s с очень высокой для своего класса производительностью. По информации портала Gadget Tendency, в бенчмарке AnTuTu он набирает около 400 тыс. баллов, что соответствует некоторым моделям смартфонов Apple, в частности, iPhone X.

Нельзя отрицать тот факт, что iPhone Х вышел более пяти лет назад, осенью 2017 г. Однако его по-прежнему можно купить в официальной российской рознице, хотя это, вероятнее всего, будут восстановленные экземпляры, поскольку выпуск iPhone X давно прекращен.

Но, несмотря на свой почтенный для смартфона возраст, iPhone X все равно стоит более чем в два раза дороже, нежели современный Oppo A56s. Последний оценивается в $160 (11,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 января 2023 г.) в комплектации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В то же время редакция CNews обнаружила 64-гигабайтный iPhone X на Ozon за 24,1 тыс. руб. с учетом всех скидок.

Oppo также предлагает A56s в версии с 256 ГБ внутренней памяти. Она обойдется в $190 (13,4 тыс. руб.), что все еще значительно дешевле iPhone X. На выбор предлагаются два цвета корпуса – голубой и черный.

По дизайну A56s нельзя сказать, что он стоит сильно дешевле $200

Oppo входит в концерн ВВК вместе с Vivo, OnePlus и Realme и официально присутствует на российском мобильном рынке. Сроки появления A56s в российских магазинах не установлены.

Внутреннее исполнение

Если сравнивать новый A56s по количеству баллов в AnTuTu, то он находится на уровне некогда флагманского Xiaomi Mi 8 6/128 ГБ образца 2018 г. Аналогичные показатели производительности у Samsung Galaxy A33 5G 6/128 ГБ и Realme 9 Pro 8/128 ГБ. В них установлены процессоры Qualcomm Snapdragon 845, Samsung Exynos 1280 и Snapdragon 695 соответственно. Ни один из перечисленных смартфонов сети 5G не поддерживает, равно как и iPhone X.

Что до Oppo A56s, то он построен на MediaTek Dimensity 810 – процессоре, вышедшем в августе 2021 г. и выпускающемся по 6-нанометровому техпроцессу. Внутри него работают два ядра Cortex-A76 на 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2 ГГц.

Довольно производительный CPU обеспечивает смартфону, помимо прочего, еще и доступ к сотовым сетям пятого поколения (5G). Samsung тоже намерена сделать ставку на 5G в своих доступных смартфонах за счет передовых чипов, но при этом ухудшить другие их показатели, чтобы сохранить невысокую их стоимость.

В Oppo A56s используется оперативная память LPDDR4x, а вот тип модуля встроенного накопителя производитель не сообщает. Зато известна емкость аккумулятора – 5000 мАч с зарядкой мощностью до 10 Вт. Тип разъема не указан. В наличии слот под карты памяти microSD.

Экстерьер смартфона

Свой новый смартфон Oppo упаковала в корпус экраном на 6,56 дюйма при разрешении 1612x720 пикселей или HD+. Это IPS-панель с углами обзора 178 градусов и классическим каплевидным вырезом под фронтальную камеру, базирующуюся на 8-мегапиксельном датчике.

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Сзади у смартфона расположен блок из двух камер с двойной светодиодной вспышкой. Основной модуль 13-мегапиксельный, второстепенный – сенсор глубины на 2 МП, используемый преимущественно при портретной съемке.

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Сканера отпечатков пальцев на тыльной панели смартфона нет – Oppo встроила его в кнопку включения, что далеко не всегда характерно для смартфонов дешевле 15 тыс. руб.

На экране отображается фирменная прошивка Oppo – ColorOS. Она установлена поверх системы Android 12, которую Google выпустила почти два года назад, в мае 2021 г. Когда A56s получит более свежую Android 13, и получит ли в принципе, неизвестно.

Корпус телефона выполнен из пластика.

Как из одного смартфона сделать два

По информации портала GSM Arena, Oppo не стала разрабатывать A56s с нуля. Это переименованный вариант смартфона А57, поступившего в продажу в апреле 2022 г., с той лишь разницей, что у A56s по умолчанию 8 ГБ оперативной памяти против 6 ГБ в А57.

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Если учитывать, что A56s и А57 – это один и тот же смартфон, сразу появляются ответы на многие вопросы. В частности, А57 заряжается по USB-C, а вся пользовательская и системная информация записывается в довольно быструю память UFS 2.1 в младшей версии и UFS 2.2 в старшей.

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Экран А57 имеет повышенную до 90 Гц адаптивную частоту обновления и яркость 600 нит в пике. Фронтальный модуль камеры имеет диафрагму f/2.0 и пишет видео Full HD на 30 кадрах в секунду. Основная камера на 13 МП получила диафрагму f/2.2, дополнительный сенсор глубины – f/2.4. Параметры записываемого видео идентичны фронтальной камере.