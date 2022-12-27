Samsung до предела ухудшит свои дешевые смартфоны ради бесполезной в России функции
Samsung приписывают желание добавить во все свои бюджетные смартфоны поддержку сетей 5G, которых в России пока что нет. Чтобы удержать их стоимость на низком уровне, ей придется пожертвовать разрешением экрана и количеством встроенных фотокамер. Подобный опыт у Samsung уже есть – она экспериментировала с моделью Galaxy A13.
Вынужденный компромисс
Компания Samsung планирует намеренно ухудшить характеристики своих будущих смартфонов начального уровня, чтобы встроить в них поддержку сетей пятого поколения (5G), пишет портал IT Home. В настоящее время большая часть дешевых Android-смартфонов работает в сетях четвертого поколения (4G, LTE). Лишь некоторые из них умеют подключаться к 5G.
Добавление модуля 5G ведет к увеличению себестоимости устройства, что влечет за собой повышение итоговой рекомендуемой цены аппарата. В этой связи повышается риск прийти к нулевым или околонулевым продажам – покупатель может добавить немного денег и купить более мощную модель, в том числе и другого бренда.
Чтобы избежать этого, Samsung планирует совершить обмен, который, впрочем, тоже понравится не каждому пользователю. Она поставит в свои бюджетные мобильники 5G-модем, но при этом лишит их нескольких ключевых параметров.
Без жертв не обойдется
Как пишет IT Home, первое чего лишатся бюджетные смартфоны Samsung, если она реши оснащать их 5G-чипами, это высокого разрешения экрана. В большей части такого рода устройств оно и сейчас не Full HD – чаще всего производители используют панели с HD+. Впрочем, модели с Full HD-экранами тоже встречаются.
Уменьшение разрешения до более низких значений, чем HD+, если оно осуществится, станет возвратом чуть ли не к началу предыдущего десятилетия. Помимо осознания факта, что экран нового смартфона, мягко говоря, давно устарел, пользователя может отпугнуть меньшее количество информации, выводимое на экран в единицу времени. Решить проблему может масштабирование, но есть риск потерять в качестве картинки.
В жертву будет принесена и основная камера, которая еще ни в одном бюджетном смартфоне не была по-настоящему качественной, особенно в сравнении с более дорогими моделями. В частности, из смартфонов могут исчезнуть широкоугольные модули. Не исключен возврат к схеме с одним модулем, от которой производители Android-смартфонов отказались еще в середине предыдущего десятилетия. Впрочем, Apple все еще продолжает выпускать такие устройства – в ее нынешнем модельном ряду есть iPhone SE 2022, основанный на однокамерном iPhone 8 более чем пятилетней давности.
Прецедент создан
К моменту выхода материала Samsung не подтверждала и не опровергала информацию о возможном грядущем ухудшении ее смартфонов бюджетного ценового сегмента. Однако опыт в этом у нее уже имеется.
Например, у компании есть модель Galaxy A13, которая в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в настоящее время доступна в России по цене 13,8 тыс. руб. Эта модификация работает в сетях второго, третьего и четвертого поколений и поставляется с современным экраном на 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ или 2408х1080 пикселей. В ее распоряжении также есть основная камера, состоящая из четырех датчиков: базовый 50 МП, ультраширокоугольный 5 МП и две дополнительные камеры по 2 МП каждая – макросенсор и сенсор глубины сцены. Смартфон построен на восьминанометровом процессоре Samsung Exynos 850 с частотой до 2 ГГц на восьми ядрах.
Также у Samsung есть смартфон Galaxy A13 5G – с виду почти такой же, но с глобальными отличиями внутри. Разрешение его экрана снижено до HD+ или 1600х720 пикселей при той же диагонали, и вместо четырех камер на задней панели у него есть лишь три – из набора пропал пятимегапиксельный ультраширокоугольный датчик.
Фронтальную камеру тоже ухудшили – вместо 8 МП, как в обычном А13, здесь установили 5 МП. Единственное преимущество А13 5G перед А13 4G – это более производительный семинанометровый процессор MediaTek Dimensity 700 с частотой 2,2 ГГц и графикой Mali G57 вместо Mali G52. Именно Dimensity 700 обеспечивает поддержку сетей пятого поколения в А13 5G.
Нулевая выгода для россиян
Бюджетные смартфоны, в которых качество изображения на экране и получаемых снимков принесено в жертву поддержке 5G, автоматически перестанут быть интересными большинству россиян. Причина заключается в полном отсутствии (на декабрь 2022 г.) общедоступных российских сетей 5G, тогда как во многих других странах мира они давно стали почти повсеместным явлением.
Операторы не строят сети 5G по двум основным причинам. Первая – это санкции, из-за которых крупнейшие иностранные поставщики телеком-оборудования (Ericsson, Nokia и Huawei) прекратили импорт своего «железа». Вторая – это отсутствие массового производства отечественных базовых станций 5G.
Другими словами, строить сети нового поколения операторам пока не из чего, и им приходится выжимать максимум из 4G. Технически, 5G-сети в России все же имеются, но назвать их общедоступными нельзя. Например, чтобы воспользоваться одной из них, большинству россиян сперва придется потратиться на билет до Казани, а затем купить билет еще и на казанское метро. Как сообщал CNews, летом 2021 г. там была развернута одна из тестовых сетей 5G.