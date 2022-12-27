Samsung до предела ухудшит свои дешевые смартфоны ради бесполезной в России функции

Samsung приписывают желание добавить во все свои бюджетные смартфоны поддержку сетей 5G, которых в России пока что нет. Чтобы удержать их стоимость на низком уровне, ей придется пожертвовать разрешением экрана и количеством встроенных фотокамер. Подобный опыт у Samsung уже есть – она экспериментировала с моделью Galaxy A13.

Вынужденный компромисс

Компания Samsung планирует намеренно ухудшить характеристики своих будущих смартфонов начального уровня, чтобы встроить в них поддержку сетей пятого поколения (5G), пишет портал IT Home. В настоящее время большая часть дешевых Android-смартфонов работает в сетях четвертого поколения (4G, LTE). Лишь некоторые из них умеют подключаться к 5G.

Добавление модуля 5G ведет к увеличению себестоимости устройства, что влечет за собой повышение итоговой рекомендуемой цены аппарата. В этой связи повышается риск прийти к нулевым или околонулевым продажам – покупатель может добавить немного денег и купить более мощную модель, в том числе и другого бренда.

Если Samsung действительно начнет ухудшать характеристики своих «бюджетников», потребители могут без раздумий уйти к ее конкурентам

Чтобы избежать этого, Samsung планирует совершить обмен, который, впрочем, тоже понравится не каждому пользователю. Она поставит в свои бюджетные мобильники 5G-модем, но при этом лишит их нескольких ключевых параметров.

Без жертв не обойдется

Как пишет IT Home, первое чего лишатся бюджетные смартфоны Samsung, если она реши оснащать их 5G-чипами, это высокого разрешения экрана. В большей части такого рода устройств оно и сейчас не Full HD – чаще всего производители используют панели с HD+. Впрочем, модели с Full HD-экранами тоже встречаются.

Уменьшение разрешения до более низких значений, чем HD+, если оно осуществится, станет возвратом чуть ли не к началу предыдущего десятилетия. Помимо осознания факта, что экран нового смартфона, мягко говоря, давно устарел, пользователя может отпугнуть меньшее количество информации, выводимое на экран в единицу времени. Решить проблему может масштабирование, но есть риск потерять в качестве картинки.

В жертву будет принесена и основная камера, которая еще ни в одном бюджетном смартфоне не была по-настоящему качественной, особенно в сравнении с более дорогими моделями. В частности, из смартфонов могут исчезнуть широкоугольные модули. Не исключен возврат к схеме с одним модулем, от которой производители Android-смартфонов отказались еще в середине предыдущего десятилетия. Впрочем, Apple все еще продолжает выпускать такие устройства – в ее нынешнем модельном ряду есть iPhone SE 2022, основанный на однокамерном iPhone 8 более чем пятилетней давности.

Прецедент создан

К моменту выхода материала Samsung не подтверждала и не опровергала информацию о возможном грядущем ухудшении ее смартфонов бюджетного ценового сегмента. Однако опыт в этом у нее уже имеется.

Например, у компании есть модель Galaxy A13, которая в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в настоящее время доступна в России по цене 13,8 тыс. руб. Эта модификация работает в сетях второго, третьего и четвертого поколений и поставляется с современным экраном на 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ или 2408х1080 пикселей. В ее распоряжении также есть основная камера, состоящая из четырех датчиков: базовый 50 МП, ультраширокоугольный 5 МП и две дополнительные камеры по 2 МП каждая – макросенсор и сенсор глубины сцены. Смартфон построен на восьминанометровом процессоре Samsung Exynos 850 с частотой до 2 ГГц на восьми ядрах.

Также у Samsung есть смартфон Galaxy A13 5G – с виду почти такой же, но с глобальными отличиями внутри. Разрешение его экрана снижено до HD+ или 1600х720 пикселей при той же диагонали, и вместо четырех камер на задней панели у него есть лишь три – из набора пропал пятимегапиксельный ультраширокоугольный датчик.

Galaxy A13 5G

Фронтальную камеру тоже ухудшили – вместо 8 МП, как в обычном А13, здесь установили 5 МП. Единственное преимущество А13 5G перед А13 4G – это более производительный семинанометровый процессор MediaTek Dimensity 700 с частотой 2,2 ГГц и графикой Mali G57 вместо Mali G52. Именно Dimensity 700 обеспечивает поддержку сетей пятого поколения в А13 5G.

Нулевая выгода для россиян

Бюджетные смартфоны, в которых качество изображения на экране и получаемых снимков принесено в жертву поддержке 5G, автоматически перестанут быть интересными большинству россиян. Причина заключается в полном отсутствии (на декабрь 2022 г.) общедоступных российских сетей 5G, тогда как во многих других странах мира они давно стали почти повсеместным явлением.

Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native Цифровизация

Операторы не строят сети 5G по двум основным причинам. Первая – это санкции, из-за которых крупнейшие иностранные поставщики телеком-оборудования (Ericsson, Nokia и Huawei) прекратили импорт своего «железа». Вторая – это отсутствие массового производства отечественных базовых станций 5G.

Другими словами, строить сети нового поколения операторам пока не из чего, и им приходится выжимать максимум из 4G. Технически, 5G-сети в России все же имеются, но назвать их общедоступными нельзя. Например, чтобы воспользоваться одной из них, большинству россиян сперва придется потратиться на билет до Казани, а затем купить билет еще и на казанское метро. Как сообщал CNews, летом 2021 г. там была развернута одна из тестовых сетей 5G.