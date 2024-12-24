Выпущен непотопляемый смартфон с огромной батареей дешевле 30 тысяч рублей. Защита от воды почти 100-процентная

Oppo создала смартфон A5 Pro с предельной защитой от воды и пыли – IP69. При этом у него еще и батарея повышенной емкости – 6000 мАч против стандартных в 2024 г. 5000 мАч. Смартфон анонсирован в Китае и стоит в базе приблизительно 27 тыс. руб. по нынешнему курсу. Релиз в России возможен – смартфоны Oppo доступны в официальной российской рознице.

Не тонет и не разряжается

Китайская компания Oppo из холдинга ВВК (Vivo, Realme, OnePlus и пр.) создала смартфон A5 Pro. Его главные особенности – это батарея увеличенной до 6000 мАч емкости и герметичный корпус, который защищен от пыли и воды по стандарту IP69. Это максимальный уровень защиты – даже у многих флагманских моделей чаще встречается IP68. При этом сам A5 Pro флагманом не является и стоит меньше 30 тыс. руб. в базовой комплектации.

Что не менее важно, смартфон может работать при экстремально (для техники) низких и высоких температурах. Заявленный диапазон – от -37 до +47 градусов по Цельсию.

Премьера A5 Pro состоялась в КНР, где он первое время и и будет продаваться за 1999 юаней или 27,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 декабря 2024 г. в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Опционально доступны модификации 8/512 ГБ за 2199 юаней или 30 тыс. руб., 12/256 ГБ за те же 2199 юаней или 12/512 ГБ за 2499 юаней (32,8 тыс. руб.).

Oppo Цвета корпуса обычные, если не считать сочный красный

Доступно четыре цвета корпуса – красный, белый, голубой и черный. Смартфоны Oppo официально продаются в России – редакция CNews нашла их в рознице «Ситилинка» и ряда других ритейлеров. Даты появления в российской рознице именно A5 Pro пока нет, но вероятность ее сохраняется.

Пришлось немного скроить

A5 Pro имеет достойные для его цены спецификации, но добиться этого Oppo смогла, лишь сэкономив на некоторых характеристиках. Например, вместо современных модулей памяти LPDDR5X (ОЗУ) и UFS 4 (накопитель) она использовала более древние и менее скоростные LPDDR4X и UFS 3.1 соответственно.

Также в смартфоне не нашлось места топовым чипсетам MediaTek серии 9000 – используется менее производительный, хотя все же 4-нанометровый MediaTek Dimensity 7300. Это новый чип образца июня 2024 г. с графикой Mali-G615 MC2, четырьмя ядрами Cortex-A78 на 2,5 ГГц и квартетом Cortex-A55 на 2 ГГц.

Экран смартфона – это AMOLED-панель с защитой от мерцания, если верить производителю. Она имеет диагональ 6,7 дюйма и выводит изображение в формате Full HD+ или 2412х1080 пикселей.

Oppo A5 Pro - выбор не очень аккуратных пользователей, так и норовящих уронить смартфон в воду

Из особенностей экрана стоит выделить адаптивную частоту обновления с повышением до 120 Гц. Пиковая яркость дисплея – 1200 нит.

Лучше новый, чем старый

Oppo с завода устанавливает на A5 Pro почти самую новую версию Android – 15. Она вышла в 2023 г. и большинству новых смартфонов достается пока лишь в виде обновления. Здесь же она стоит по умолчанию и дополнена фирменной прошивкой Color OS 15.

Как пишет GizmoChina, Color OS 15 получила на 50% более высокую производительность в работе с приложениями в сравнении с Color OS 15.

Что касается фотокамер, то A5 Pro, то основной сенсор здесь – это 50 МП с оптической стабилизацией изображения и апертурой f/1.8. Дополнительный датчик – монохромный и лишь 2-мегапиксельный, он нужен для определения глубины сцены при портретных снимках. Для селфи и видеозвонков в экран встроена камера на 16 МП с апертурой f/2.4.

Система питания – это батарея емкостью 6000 мАч. Oppo реализовала в смартфоне поддержку 80-ваттной зарядки по USB-C.

В список характеристик новинки Oppo входят два SIM-слота, сканер отпечатков пальцев в экране и NFC-чип для бесконтактной оплаты. Начало продаж в КНР запланировано на 27 декабря 2024 г.