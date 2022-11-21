Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене

Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новое устройство из A серии – Oppo A17. Новинка оснащена 50 МП камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

A17 унаследовал сверхтонкий ретродизайн Oppo с плоской рамкой и закругленными краями. Смартфон весит около 189 г при толщине около 8,29 мм.

Oppo A17 доступен в двух цветах: синий и черный. Задняя крышка изготовлена с применением технологии композитной обработки, благодаря чему внешне и тактильно смартфон напоминает натуральную кожу. Внутренний слой имеет легкое тиснение под кожу, а наружный покрыт ультрафиолетовым напылением, что обеспечивает удобство использования, а также устойчивость к пыли и износу.

Пользователям доступны основной 50 МП сенсор и фронтальная 5 МП камера. Oppo A17 оснащен аппаратным обеспечением и функциями обработки изображений. Среди них – 360° Fill Light, Portrait Retouching, HDR и другие функции, позволяющие делать селфи в условиях недостаточной освещенности или при контровом свете, а также подчеркивать текстуру и тон кожи для более реалистичных и естественных фотографий.

Oppo A17 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч , который обеспечивает 20 часов работы в режиме разговора по телефону, или 20 часов просмотра видео на YouTube на полном заряде.

Oppo A17

Для тех, кто использует свой смартфон на протяжении продолжительного периода времени, но не имеет возможности зарядить его в течение дня, в Oppo A17 предусмотрен режим Super Power Saving Mode. Он поможет максимально использовать все ресурсы батареи, когда уровень заряда опустится до 10%, позволяя пользователю не беспокоиться о времени автономной работы. Серия A17 оснащена режимом Super Nighttime Standby, который использует возможности искусственного интеллекта чтобы проанализировать график сна пользователя для снижения энергопотребления, ограничивая расход батареи до 2–3% от общей емкости в течение ночи.

В основе Oppo A17 лежит процессор MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц. При помощи технологии Oppo RAM Expansion объем оперативной памяти смартфона может быть увеличен за счет использования до 4 ГБ свободной постоянной памяти, что позволяет устройству запускать множество приложений, нагружающих оперативную память, с меньшими задержками. Oppo A17 также поддерживает расширение памяти с помощью карт памяти объемом до 2 ТБ.

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Смартфон прошел более 130 тщательных проверок надежности и 320 комплексных тестов качества, чтобы убедиться в его устойчивости к брызгам, высоким температурам, влажности, микрокаплям, царапинам и другим распространенным причинам износа.

Oppo A17 поставляется с операционной системой Oppo ColorOS 12.1. Перевод при помощи жеста тремя пальцами, разработанный совместно с Google Lens, дает возможность быстро перевести текст на скриншоте на более чем 100 поддерживаемых языков. FlexDrop позволяет пользователям держать дополнительное приложение открытым в небольшом плавающем окне, обеспечивая удобство при переключении между приложениями. В ColorOS 12.1 также входят функции обеспечения безопасности, такие как пятиступенчатый контроль доступа и защита фотографий для сохранения конфиденциальной информации.

Смартфон Oppo A17 c 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти доступен в двух цветах: черном и синем. Стоимость новинки составляет 10 990 руб.

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Oppo — мировой бренд по производству смартфонов. Свой первый телефон Oppo выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.