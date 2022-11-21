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Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене

Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новое устройство из A серии – Oppo A17. Новинка оснащена 50 МП камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

A17 унаследовал сверхтонкий ретродизайн Oppo с плоской рамкой и закругленными краями. Смартфон весит около 189 г при толщине около 8,29 мм.

Oppo A17 доступен в двух цветах: синий и черный. Задняя крышка изготовлена с применением технологии композитной обработки, благодаря чему внешне и тактильно смартфон напоминает натуральную кожу. Внутренний слой имеет легкое тиснение под кожу, а наружный покрыт ультрафиолетовым напылением, что обеспечивает удобство использования, а также устойчивость к пыли и износу.

Пользователям доступны основной 50 МП сенсор и фронтальная 5 МП камера. Oppo A17 оснащен аппаратным обеспечением и функциями обработки изображений. Среди них – 360° Fill Light, Portrait Retouching, HDR и другие функции, позволяющие делать селфи в условиях недостаточной освещенности или при контровом свете, а также подчеркивать текстуру и тон кожи для более реалистичных и естественных фотографий.

Oppo A17 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч , который обеспечивает 20 часов работы в режиме разговора по телефону, или 20 часов просмотра видео на YouTube на полном заряде.

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Oppo A17

Для тех, кто использует свой смартфон на протяжении продолжительного периода времени, но не имеет возможности зарядить его в течение дня, в Oppo A17 предусмотрен режим Super Power Saving Mode. Он поможет максимально использовать все ресурсы батареи, когда уровень заряда опустится до 10%, позволяя пользователю не беспокоиться о времени автономной работы. Серия A17 оснащена режимом Super Nighttime Standby, который использует возможности искусственного интеллекта чтобы проанализировать график сна пользователя для снижения энергопотребления, ограничивая расход батареи до 2–3% от общей емкости в течение ночи.

В основе Oppo A17 лежит процессор MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц. При помощи технологии Oppo RAM Expansion объем оперативной памяти смартфона может быть увеличен за счет использования до 4 ГБ свободной постоянной памяти, что позволяет устройству запускать множество приложений, нагружающих оперативную память, с меньшими задержками. Oppo A17 также поддерживает расширение памяти с помощью карт памяти объемом до 2 ТБ.

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Смартфон прошел более 130 тщательных проверок надежности и 320 комплексных тестов качества, чтобы убедиться в его устойчивости к брызгам, высоким температурам, влажности, микрокаплям, царапинам и другим распространенным причинам износа.

Oppo A17 поставляется с операционной системой Oppo ColorOS 12.1. Перевод при помощи жеста тремя пальцами, разработанный совместно с Google Lens, дает возможность быстро перевести текст на скриншоте на более чем 100 поддерживаемых языков. FlexDrop позволяет пользователям держать дополнительное приложение открытым в небольшом плавающем окне, обеспечивая удобство при переключении между приложениями. В ColorOS 12.1 также входят функции обеспечения безопасности, такие как пятиступенчатый контроль доступа и защита фотографий для сохранения конфиденциальной информации.

Смартфон Oppo A17 c 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти доступен в двух цветах: черном и синем. Стоимость новинки составляет 10 990 руб.

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Oppo — мировой бренд по производству смартфонов. Свой первый телефон Oppo выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.

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