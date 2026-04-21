Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra

Компания Oppo представила свой новейший камерофон Find X9 Ultra на презентации в Китае. Смартфон органично объединяет два 200 Мп объектива Hasselblad, первый и единственный в индустрии телеобъектив Hasselblad с 10-кратным оптическим зумом и разрешением 50 МП, возможности кинематографической видеосъемки и дизайн в стиле классических камер Hasselblad.

«Find X9 Ultra — это самый значительный прорыв в истории фотографии Oppo, — сказал Пит Лау, старший вице-президент и директор по продукту Oppo. — Объединив передовую оптику, продвинутую вычислительную фотографию и мощные творческие инструменты, разработанные совместно с Hasselblad, мы создали устройство, которое в корне меняет стандарты категории».

Find X9 Ultra представляет систему камер Hasselblad нового поколения. Пять фирменных основных камер обеспечивают исключительную производительность во всем диапазоне фокусных расстояний, высокую оптическую четкость и точную цветопередачу.

Реализация зума с длинным фокусным расстоянием в тонком корпусе смартфона всегда была инженерным вызовом. Find X9 Ultra совершает значительный прорыв, дебютируя с 50 Мп телеобъективом Hasselblad с 10-кратным оптическим зумом и 20-кратным зумом оптического качества.

Компания Oppo решила эту задачу, представив 50 Мп телеобъектив с честным 10-кратным оптическим увеличением и 20-кратным зумом оптического качества. В основе — перископическая архитектура с пятью призмами. Она преломляет свет пять раз, что позволяет уместить 10х объектив и уменьшить длину модуля на 30%. Благодаря технологии отсечения лишнего света и оптической стабилизации со сдвигом матрицы, кадры остаются безупречно резкими даже при максимальном приближении.

Find X9 Ultra фактически объединяет мощь Find X9 Pro и отдельного телеконвертера. 50 Мп телеобъектив с самой быстрой в категории диафрагмой f/3.5 справляется с любыми сценариями: от съемки эмоций артиста с задних рядов стадиона до фотосъемки дикой природы издалека.

Основной блок камера включает два 200 Мп объектива Hasselblad. Главный модуль получил новый 1/1.12-дюймовый сенсор Sony LYTIA 901 и светосилу f/1.5, конкурируя по захвату света с дюймовыми матрицами прошлого поколения. Его дополняет 200 Мп 3× портретный телеобъектив c большим сенсором 1/1.28 дюйма. Особая призма и диафрагма f/2.2 делают его идеальным для ночной съемки, а минимальное расстояние фокусировки в 15 см позволяет снимать детальное макро.

Систему завершают 50 Мп ультраширокоугольная камера для пейзажей и Объектив цветокоррекции нового поколения. Последний точно измеряет баланс белого, гарантируя естественные цвета на фото и видео в любых условиях.

Комбинация оптики высокого разрешения и умного кадрирования дает фотографу диапазон эквивалентных фокусных расстояний от 14 мм до 460 мм — полноценный набор творческих фотоинструментов, который помещается в кармане.

Пять лет совместной работы с Hasselblad позволили Oppo перенести в смартфон саму логику классической съемки.

Режим Hasselblad Мастер нового поколения позволяет обойти агрессивную цветовую коррекцию, характерную для современных смартфонов. В результате фотограф получает естественные, высокодетализированные снимки без искусственной постобработки. Пользователи могут снимать в форматах 50 Мп JPEG MAX и 50 Мп RAW MAX на шести фокусных расстояниях (от 14 до 230 мм), применять девять фирменных пленочных профилей или создавать собственные пресеты.

Для тех, кому нужно больше контроля, компания Oppo выпустила набор профессиональных аксессуаров Hasselblad Earth Explorer Kit. Чехол-накладка оснащен двухступенчатой кнопкой спуска затвора (с полунажатием для фокуса) и колесиком зума, возвращая тактильные ощущения от настоящей камеры. А телеконвертер с 16 стеклянными элементами в металлическом корпусе крепится прямо к 3х телеобъективу, обеспечивая фокусное расстояние 300 мм и 13х оптический зум.

Find X9 Ultra записывает HDR видео в 4K 60 к/с Dolby Vision с плавным зумом от 0.6x до 30x. Двойная 200 Мп камера снимает кинематографичное 4K 120 к/с, а также впервые для флагманов Oppo поддерживает формат 8K 30 к/с. Это дает огромную свободу для кадрирования и цветокоррекции на монтаже.

Специально для профессионалов добавлен профиль O-Log2. Он вытягивает детали из теней, снижает размытие изображения и расширяет динамический диапазон. Отснятый материал сертифицирован по стандарту ACES (Academy Color Encoding System) и легко встраивается в студийные рабочие процессы.

Творческий контроль дополняется поддержкой 3D LUT. Можно загружать собственные цветовые профили прямо в смартфон для предпросмотра или сразу «вшивать» их в видео при записи, получая готовый кинематографичный ролик без постобработки.

6,82” 2K ProXDR‑дисплей с частотой обновления 144 Гц обеспечивает пиковую яркость HDR до 3600 нит. Для комфортного просмотра в условиях слабого освещения яркость снижается до всего 1 нита. Плавный отклик сочетается с точной сквозной цветопередачей благодаря фирменному чипу Display P3 Pro и покадровой калибровке на уровне пикселей.

Смартфон работает на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Улучшенная система охлаждения позволяет долго записывать 8K видео без перегрева и падения частоты кадров.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7050 мАч — один из самых больших в категории камерофонов. Специальный чип управления питанием гарантирует целый день активных съемок, а быстрая зарядка, 100 Вт по проводу и 50 Вт без него, мгновенно возвращает устройство к работе.

Find X9 Ultra отсылает к культовой камере Hasselblad X2D. Задняя панель покрыта экокожей, а внутри блока камер спрятан шестиугольный элемент, повторяющий форму лепестков диафрагмы.

Модель доступна в двух цветах. Глубокий янтарь (Tundra Umber) воплощает скандинавский минимализм, а Оранжевая Терракота (Canyon Orange) выполнен из прочного и легкого авиационного волокна.

Корпус смартфона защищен по высшим стандартам — IP66, IP68 и IP69. Устройство не боится воды, пыли и экстремальных условий съемок.

Oppo Find X9 Ultra работает на новой ColorOS 16 с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.

Функция ИИ «Пространство Разума» по свайпу тремя пальцами мгновенно сохраняет и систематизирует любую информацию с экрана. Внутри этого пространства ИИ менеджер расходов мгновенно фиксирует цифровые платежи и бумажные квитанции, преобразуя их в наглядную аналитику расходов.

ИИ Oppo координирует работу нескольких продвинутых ИИ-моделей, выбирает наиболее подходящую под задачу или позволяет пользователю сравнить их ответы. Анализируя привычки и типичные сценарии пользователя, ИИ Oppo предвидит приоритетные операции и обрабатывает даже сложные задачи в фоновом режиме.

Для путешественников появилась функция ИИ-перевода меню, которая превращает запутанное меню в понятный визуальный ряд. ИИ не просто делает перевод, но и показывает изображения блюд, ингредиенты и цены в валюте пользователя

Oppo Find X9 Ultra будет доступен для предзаказа в России с 8 мая 2026 г., а официальный старт продаж запланирован c 22 мая 2026 г.