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TWS-наушники Oppo Enco Buds2 уже в продаже в России

Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новые беспроводные наушники Enco Buds2. Эта модель оснащена большими 10-миллиметровыми титановыми динамиками и поддержкой пресетов Enco Live с басами для любителей разной музыки. Помимо этого, Enco Buds2 проигрывают музыку до 28 часов, а также обеспечивают низкую задержку звука и имеют сенсорное управление. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Для тех, кто любит мощную музыку, в Oppo Enco Buds2 реализована полная оптимизация звука при помощи аппаратного и программного обеспечения для передачи привычных для пользователя ритмов.

Oppo Enco Buds2 оснащены 10-миллиметровым титановым динамиком для передачи детальных и насыщенных басов. В сочетании с пресетами Enco Live, такими как Bass Boost и Clear Vocals, любая музыка, будь то хип-хоп, поп или рок будет звучать качественно. Каждый наушник весит 4 грамма и имеет класс водонепроницаемости IPX4.

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Oppo Enco Buds2

Помимо этого, Oppo Enco Buds2 могут проработать до 7 часов без подзарядки и до 28 часов с зарядным кейсом. Если пользователь слушает музыку около 4 часов ежедневно, всего одной зарядки в неделю будет достаточно. Oppo Enco Buds2 также поддерживают быструю зарядку, 10 минутной подзарядки хватит, чтобы обеспечить прослушивание в течение 1 часа.

Oppo Enco Buds2 оснащены системой глубокого шумоподавления на базе искусственного интеллекта, которая динамически отслеживает человеческий голос и отделяет его от фоновых шумов в режиме реального времени. За счет этого достигается чистое звучание при разговоре, так что пользователи могут спокойно общаться со своими близкими. Наушники также оснащены бинауральной передачей Bluetooth 5.2 с низкой задержкой для обеспечения стабильного уровня связи. Сверхнизкая задержка помогает избежать рассинхронизации картинки и звука, не отвлекая пользователя от просмотра контента.

Для управления наушники оснащены сенсорными зонами и могут работать в качестве дистанционного управления камерой. Чувствительность и интервалы между нажатиями в Oppo Enco Buds2 также были оптимизированы.

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Наушники Oppo Enco Buds2 уже доступны для покупки в фирменном магазине Oppo на Ozon и в магазинах партнеров по цене 2490 руб.

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Oppo — мировой бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.

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