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diHouse начинает поставки смартфонов Oppo

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение с Oppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Компания Oppo известна инновациями в области камерофонов. Oppo была первым брендом, представившим смартфоны с фронтальными камерами на 5 МП и 16 МП. Они первыми на рынке показали моторизованную вращающуюся и Ultra HD-камеры, первыми применили в своих устройствах технологию оптического 5-кратного зума.

Владимир Токарев, коммерческий директор Oppo: «Для бренда Oppo всегда было важно предлагать потребителям высокотехнологичные качественные продукты. С началом нашего сотрудничества мы предоставим пользователям еще больше возможностей оценить по достоинству устройства Oppo».

Андрей Малютин, руководитель направления «Телеком», diHouse: «Мы рады появлению в продуктовом портфеле diHouse известного производителя смартфонов Oppo. Мы уверены, с помощью наших партнеров Oppo получит больше возможностей для развития бизнеса на российском рынке».

Модели Oppo A17 и A17K поступили на склад diHouse и доступны для заказа.

Oppo A17 – доступный недорогой смартфон. Задняя крышка изготовлена с применением технологии композитной обработки, дающей тактильное ощущение натуральной кожи.

Смартфон оснащен основной 50 МП и фронтальной 5 МП камерами. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает до 20 часов работы в режиме разговора или просмотра видео на полном заряде. Процессор MediaTek Helio G35 обеспечивает высокую производительность смартфона. Oppo A17 поддерживает расширение памяти с помощью карт памяти объемом до 2 ТБ. Вес А17 составляет 189 г, а толщина – 8,29 мм. Смартфон Oppo A17 c 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти доступен для заказа в двух цветах: черном и синем.

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Смартфон Oppo A17K унаследовал мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Смартфон прошел более 130 проверок надежности и 320 комплексных тестов качества.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.

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