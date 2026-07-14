Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен

Китайские бренды смартфонов начали очень быстро терять долю рынка, что особенно хорошо заметно по Xiaomi, Oppo и Vivo. В сумме они утратили 4 процентных пункта на глобальном рынке. Одна из возможных причин – рост цен из-за дефицита чипов памяти, а потребители не хотят покупать их смартфоны по новым расценкам и идут в магазин за Samsung или Apple. Эти два столпа чувствуют себя очень уверенно – они отвоевали 7 п. п. глобального рынка смартфонов.

Переплачивать за китайское не готовы

Потребители отреагировали на рост цен на китайские смартфоны, массово перестав покупать их. Это вылилось в масштабное падение их долей рынка, которое сильнее всего ударило по трем популярным в России брендам – Oppo, Vivo и Xiaomi.

Согласно статистике исследовательской компании CounterPoint Research, во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) Xiaomi потеряла 2 процентных пункта (п. п.) год к году – вместо 14% осталось 12% мирового рынка. У Oppo и Vivo обвал на 1 п. п. у каждой, и теперь они занимают 11% и 8% соответственно.

В сумме эти три компании потеряли 4 п. п. рынка, и еще 2 п. п. лишись в совокупности все остальные компании, большая часть которых – опять-таки китайская.

counterpointresearch.com Процесс консолидации рынка идет полным ходом

Главная причина – удорожание смартфонов. Одна только Xiaomi за последний год несколько повышала цены на свои мобильники, в том числе на бюджетные и средне-бюджетные. В начале 2026 г. CNews писал, что стоимость телефонов серии Redmi Note 15 в России перевалила за 40 тыс. руб., а ведь еще шесть-восемь лет назад мобильники Redmi Note были культовыми и недорогими смартфонами, которые за минимум денег давали максимум аппаратных возможностей.

Единственная причина роста цен на смартфоны – это дефицит оперативной памяти и флеш-накопителей из-за искусственного интеллекта. А чем скуднее предложение при прежнем уровне спроса, тем дороже эти компоненты стоят. Производители смартфонов не хотят работать себе в убыток и в итоге перекладывают свои возросшие расходы на кошельки покупателей.

Лучше купим премиум

Пока китайские смартфоны теряют свою аудиторию, бренды, традиционно присутствующие только в премиум-сегменте, напротив, чувствуют себя хорошо. Например, доля компании Apple во второй четверти 2025 г. была на уровне 17%, а спустя всего год выросла до 20%.

За тот же период дела улучшились и у корейской компании Samsung, которая, впрочем, не ограничивается одним лишь премиум-сегментом, и выпускает как супердорогие смартфоны Galaxy S за сотни тысяч рублей, так и совсем дешевые Galaxy А по цене менее 10 тыс. руб. В ее случае доля рынка во II квартале 2026 г. достигла 24% против 20% годом ранее.

Порог входа в мир смартфонов Samsung очень низкий

Иными словами, Samsung – это новый лидер мирового рынка смартфонов, по версии CounterPoint Research.

Отметим, что Apple вполне могла удержать второе место благодаря тому, что долго избегала повышения цен. Однако осенью 2026 г. грядущие iPhone 18 Pro и Pro Max, по предварительным оценкам, подорожают примерно на треть в сравнении с нынешними 17 Pro и Pro Max.

400 тыс. за смартфон готовы выложить далеко не все

Samsung же хоть и повысила расценки на свои мобильники, но сделала это не очень масштабно, отмечают в CounterPoint Research. Удержаться на первом месте ей помогли хорошие продажи в Индии и на Ближнем Востоке.

Причин для радости нет

Некоторые бренды смартфонов продемонстрировали очень высокий рост продаж, но их суммарная мировая доля по-прежнему остается низкой. В качестве примера исследователи привели компании Google и Huawei, чьи отгрузки за отчетный период выросли на 16% и 9% год к году соответственно.

Xiaomi когда смартфон Xiaomi начинает стоить как iPhone или Samsung, выбор для многих становится очевидным

Но успехи Apple, Samsung и Google вместе с Huawei вовсе не означают, что на глобальном мобильном рынке все хорошо. Напротив, здесь все очень плохо – по подсчетам CounterPoint Research, во II квартале 2026 г. было продано на 11% меньше смартфонов, нежели годом ранее.

Причина, в целом, все та же – слишком высокие цены из-за дорогой памяти. Потребители в массе своей не готовы переплачивать за мобильники и предпочитают подольше походить с имеющимся у них смартфоном.

Где смартфон? А нет смартфона

Перспективы вторую половину 2026 г. остаются непростыми, отмечают аналитики CounterPoint Research. Они по-прежнему ожидают существенного снижения мировых поставок смартфонов, а также сохранения глобального дефицита памяти в 2027 г.

Одним из следствий нынешнего положения дел может стать сокращение модельного ряда смартфонов, притом в первую очередь за счет дешевых устройств. Также производители пойдут на уменьшение объемов оперативной и встроенной памяти, чтобы хоть как-то удержать рост цен и привлечь покупателей, не готовых выкладывать за смартфон крупную сумму. Как сообщал CNews, в продажу могут массово вернуться смартфоны с 4 ГБ оперативной памяти – этот объем был востребован и достаточен 10 лет назад, но в 2026 г., с учетом почти всегда низкого уровня оптимизации приложений, 6 ГБ ОЗУ – это самый минимум для стабильной работы смартфона.