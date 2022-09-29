Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Oppo Enco Air2 Pro поступили в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила Enco Air2 Pro, беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления. Эта модель оснащена 12,4-миллиметровыми титановыми диафрагменными драйверами. Enco Air2 Pro идут в комплекте с зарядным кейсом. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

В Enco Air2 Pro используются 12,4-миллиметровые динамики с композитной диафрагмой, покрытой тонким слоем титана, специально изготовленная акустическая камера и пресет Enco Live – режим, который делает бас более глубоким и гулким. При этом Oppo Enco Air2 Pro подходят не только для прослушивания насыщенных басом треков, но и для песен с чистым и четким вокалом.

Помимо этого, Enco Air2 Pro поддерживают функцию активного шумоподавления, которая помогает уловить и нейтрализовать окружающие звуки. С активным шумоподавлением пользователи могут слушать любимую музыку, не отвлекаясь на шум города. Эта модель также использует комбинацию из двойных микрофонов и алгоритмов шумоподавления во время разговора, что обеспечивает четкую передачу голоса без помех, а режим прозрачности позволяет слышать происходящее вокруг, не снимая наушники.

Зарядный кейс выполнен в виде двухслойного прозрачного пузырька, а светоотражающая крышка придает дизайну легкости.

Удобство Oppo Enco Air2 Pro также было повышено в сравнении с предыдущими моделями. Доставать наушники стало удобнее, ведь теперь 77% корпуса наушников при открытии кейса находятся снаружи. Сами наушники имеют обтекаемую форму, что позволило повысить их удобство и минимизировать усталость при длительном ношении, это, и защита от воды и пыли по стандарту IP54 делает Enco Air2 Pro хорошим вариантом для использования во время тренировок.

Oppo Enco Air2 Pro

Тех, кто часто переживают о том, что наушники могут неожиданно разрядиться, Oppo Enco Air2 Pro порадуют семью часами проигрывания музыки без подзарядки. Зарядный кейс способен увеличить суммарное время автономной работы до 28 часов, а встроенная технология Oppo Flash Charging обеспечивает два часа прослушивания музыки всего за 10 минут.

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В Oppo Enco Air2 Pro используется Bluetooth 5.2, позволяющий передавать звук с низкой задержкой. Наушники автоматически включают режим сниженной задержки, когда пользователь заходит в игру. В таком режиме задержка составляет всего 94 миллисекунды, благодаря чему минимизируется шанс рассинхронизации картинки и звука и снижается риск возникновения помех. Oppo Enco Air2 Pro также обладают функциями для управления, например, при помощи двойного касания можно сделать фото на смартфон.

Oppo Enco Air2 Pro доступны в белом цвете, эту модель уже можно приобрести в DNS по цене 5990 руб.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Выпуск первого мобильного телефона Oppo состоялся в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г/ Oppo получила более 40 тыс. патентов. В настоящее время компания Oppo зарегистрировала патенты более чем в 40 странах и регионах, работает более чем в 50 странах и регионах мира и имеет международный центр дизайна в Лондоне.