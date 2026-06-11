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Производители переходят на выпуск устаревших смартфонов по моде 10-летней давности

В новейших бюджетных смартфонах пользователей будут ждать громадные вырезы в экране под камеру и минимальные объемы оперативной памяти. В этом плане мобильники откатятся на многие годы назад, примерно на восемь-десять. Всему виной дата-центры, которым нужно много «железа» для работы ИИ, в результате чего оно в дефиците и постоянно дорожает. Производители идут на даунгрейд своих смартфонов, чтобы не повышать цены на них.

Эволюционируют, но назад

Бюджетные смартфоны 2026 модельного года обзаведутся «фишками» своих предшественников из 2016 г. Как пишет портал Gizmochina, в числе прочего в них вернутся экраны в гигантскими вырезами под фронтальные камеры.

Подобные вырезы называют каплевидными на фоне их сходства с готовящейся упасть капле воды. Это давно устаревшая технология – производители экранов научились даже в матрицах для смартфонов начального уровня делать аккуратные круглые отверстия диаметром в пару миллиметров.

Одна из основных причин возвращения таких экранов – это попытка производителей удержать цены на смартфоны на нынешнем уровне. Мобильники постоянно дорожают из-за искусственного интеллекта, который обрек весь мир на дефицит процессоров, оперативной памяти и модулей флеш-памяти. «Железо» стекается в дата-центры, являющиеся основой постоянно растущей индустрии нейросетей, и потребительскому сегменту почти ничего не остается.

Почти как iPhone

Экраны в вырезами под камеры именно каплевидной формы всегда были уделом именно самых дешевых Android-смартфонов. В более дорогих моделях использовались менее громоздкие и гораздо менее заметные U-образные вырезы.

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Vivo
Каплевидный вырез в экране смартфона Vivo Y91C

С появлением в 2017 г. iPhone X со знаменитой «челкой» многие производители Android-смартфонов принялись ее копировать, но очень скоро вернулись обратно к стандартным вырезам. Сделать полноценную систему распознавания лица наподобие Face ID, которая стояла в «челке» iPhone, они так и не сумели.

Отметим также, что экраны с каплевидным и U-образным вырезами под камеру почти всегда характеризуются очень широкими рамками по всему периметру, особенно сверху и снизу. Пока сохраняется вероятность, что эта особенность тоже очень скоро вернется.

При этом отката до совсем уж низкого разрешения HD, по прогнозам Gizmochina, ожидать не стоит. Разрешение экрана в недорогих смартфонах 2026 года выпуска будет Full HD.

К слову, компания Samsung, один из лидеров российского рынка смартфонов, которая покинула страну в марте 2022 г., до сих пор массово производит мобильники с широкими рамками экрана и U-образным вырезом. Например, к моменту выхода материала в России можно было купить модель Galaxy A07 именно с такими особенностями внешности.

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Дорого или нет?

Вот только назвать Galaxy A07 совсем дешевым никак нельзя. Его базовая версия с 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM стоит в DNS 10 тыс. руб.

Меньше – не значит лучше

По прогнозам Gizmochina, в самом ближайшем будущем рынок заполонят смартфоны не только с устаревшими экранами, но и с куцым объемом оперативной памяти. Производители избаловали пользователей тем, что даже в бюджетные модели устанавливают по 6 или даже 8 ГБ ОЗУ, но скоро могут вернуться модели с всего 4 ГБ оперативной памяти.

Это тоже уровень устройств 2015-2018 годов выпуска. На тот период времени 4 ГБ было более чем достаточно – такого объема хватало даже устройствам с «тяжелыми» оболочками наподобие Xiaomi MIUI.

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Сторонний софт на тот момент потреблял не так много ОЗУ, что позволяло с комфортом пользоваться такими мобильниками и не знать о «тормозах». Но к 2026 г. ситуация в корне изменилась – и софт стал тяжелее, и операционные системы давно уже не столь быстры в работе. К примеру, оболочки MIUI у Xiaomi вовсе больше нет – она заменила ее на HyperOS в конце 2023 г., и к «железу» эта прошивка гораздо более требовательна.

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Samsung
Samsung A07 5G с U-образным вырезом под камеру

В распоряжении сотрудника CNews есть смартфон Xiaomi Mi Max 3, приобретенный в 2019 г. в комплектации 4/64 ГБ. На тот момент любые программы, в том числе и «тяжелые» навигаторы, запускались на нем моментально, но сейчас это происходит значительно более медленно. И это при том факте, что мобильник использовался от силы полгода (флеш-память не успела деградировать) и остальные годы лежал в коробке, включаясь лишь раз в пару месяцев. Также на нем нет HyperOS – установлена относительно легкая и быстрая MIUI 12 на базе Android 10.

Объем встроенного накопителя в новых бюджетных смартфонах тоже может снизиться, отмечает Gizmochina, не уточняя, до какого уровня. Сейчас он составляет, как правило, 128 ГБ, в лучшем и гораздо более редком случае – 256 ГБ.

Не только смартфоны

Принудительным даунгрейдом занимаются не только производители смартфонов. Как сообщал CNews, вендоры ноутбуков тоже намерены откатиться на 10 лет назад и начать массовый выпуск моделей с 8 ГБ оперативной памяти.

Для устройств на macOS, которая умеет экономно расходовать ОЗУ, этого пока достаточно, что показал пример новейшего MacBook Neo. Но с Windows ситуация в корне иная – система сама по себе потребляет много ОЗУ, плюс некоторые пользователи отмечают, что на их ноутбуках с 8 ГБ RAM сразу после загрузки системы занято 70% оперативной памяти.

Ситуацию ухудшают и нейросети. CNews писал, что ИИ Claude без причины отъедает 1,8 ГБ RAM, даже если работает просто в режиме чата.

Геннадий Ефремов

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