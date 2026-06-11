Ноутбуки не «вывозят» нейросети. Искусственный интеллект пожирает гигабайты оперативной памяти, почти не оставляя для других программ

Пользователи стали жаловаться на чрезмерное потребление ОЗУ нейросетью Claude на ноутбуках под Windows. Она расходует впустую почти 2 ГБ RAM, что очень много для устройств с 8 ГБ оперативной памяти, которые вновь стали востребованными на фоне высоких цен. У проблемы нет удобного решения – можно лишь отказаться от использования Claude или потратить деньги на апгрейд ноутбука или покупку нового.

Потребление растет

Пользователи стали жаловаться на значительный недостаток нейросети Claude, который проявляется на компьютерах под управлением Windows. Как пишет портал Neowin, она расходует слишком большое количество оперативной памяти с учетом того, что все основные вычисления происходят в далеких дата-центрах, а не на пользовательских ПК.

Фирменное ПО Claude для ОС семейства Windows потребляет дополнительные 1,8 ГБ оперативной памяти – больше, чем браузеры со множеством открытых вкладок. Подобное расточительство выводит пользователей из себя и заставляет их отказываться от Claude в пользу конкурирующих решений.

Claude – это не ИИ-помощник в классическом его понимании. Это семейство больших языковых моделей, к которым можно подключать сторонних ИИ-ассистентов. Премьера состоялась в 2023 г. За разработку отвечает компания Anthropic.

Heliberto Arias / Unsplash Оперативная память - это дорогой дефицит, и никто не готов попусту отдавать почти 2 ГБ

Конкурентов у Claude предостаточно, поскольку функционально она мало чем отличается от других подобных проектов, например, ChatGPT или Google Gemini. С ее помощью можно анализировать текстовые документы на различных языках мира, создавать изображения, генерировать и отлаживать код на современных языках программирования, проводить глубокое исследование информации и пр.

Что происходит

По информации Neowin, столь высокий расход ОЗУ – это «не фича, а баг», то есть технический недостаток нейросети. Anthropic, впрочем, явно не спешит бороться с ним, поскольку первые упоминания о нем датированы февралем 2026 г. Тогда, стоит отметить, явление не было массовым – оно стало таковым лишь к началу лета 2026 г.

Проблема обсуждается, в частности, в репозитории Claude Code на GitHub. Суть ее в том, что приложение Claude Desktop для Windows во время работы всегда запускает виртуальную машину Hyper-V размером 1,8 ГБ, даже если пользователь использует Claude Cowork или режим агента.

Подобное происходит буквально при каждом запуске Claude, даже если пользователь намеревается использовать этот инструмент исключительно в режиме чата.

По данным экспертов Neowin, этот баг затрагивает пока что только пользователей Claude Desktop на компьютерах под управлением Windows.

Сделайте что-нибудь

После проявления глюка в «Диспетчере задач» появляется отображается процесс Vmmem, который расходует 0% мощностей центрального процессора и около 1,8 ГБ оперативной памяти. Пользователи Claude жалуются, что этот процесс должен запускаться только при явном включении режима агента или Cowork в Claude, а файлы сессий должны удаляться после использования.

К моменту выхода материала Anthropic никак не реагировала на недовольные сообщения пользователей. Также пока нет понимания, когда именно возникла эта проблема и какова ее первопричина. Пользователи все активнее обсуждают происходящее, и диалоги давно вышли за пределы ветки на GitHub. Они также ведутся на Hacker News и других ресурсах.

Неясно, займется ли Anthropic этой проблемой, особенно учитывая, что о ней известно на протяжении нескольких месяцев. Однако эта ошибка также доставляет немало хлопот пользователям, многие из которых утверждают, что из-за нее им пришлось удалить Claude с компьютера, поскольку конкретного решения пока не найдено, пишет Neowin.

Аппетита не ко времени

В реалиях первой половины 2025 г. 1,8 ГБ оперативной памяти – это совсем немного. Многие пользователи могли позволить себе установить в свои ПК 16 ГБ ОЗУ и даже больше – планки стоили совсем недорого.

Все изменилось во втором полугодии 2025 г., когда индустрия ИИ пошла в рост и стала требовать больше аппаратных ресурсов, включая RAM. Цены на память резко взлетели и продолжают расти, так что теперь апгрейд сильно ударит по карману.

Это также привело к росту цены новых ноутбуков и готовых сборок настольных ПК. Как сообщал CNews, в июне 2026 г. производители вновь вернулись к выпуску моделей с 8 ГБ ОЗУ, и на них потраченные в никуда 1,8 ГБ ощущаются гораздо сильнее.