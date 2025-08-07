Xiaomi ставит рекорды. Тестируется смартфон с поистине огромной батареей, но с минимальной толщиной

Redmi, дочерняя компания Xiaomi, готовится к релизу нового смартфона с аккумулятором емкостью 8500 мАч. При этом его толщина составит всего 8,5 мм, что вполне соответствует толщине современных мобильников с батареей 5000 мАч и меньше – 8,25-миллиметрового iPhone 16 Pro АКБ и вовсе примерно на 3600 мАч. Для самой Redmi это тоже рекорд – сейчас ее самая емкая батарея – 7500 мАч.

Xiaomi на коне

Компания Xiaomi включилась в гонку аккумуляторов и готовит к релизу смартфон с батареей 8500 мАч, пишет портал GizmoChina. По меркам второй половины 2025 г., когда подавляющее большинство смартфонов поставляются с АКБ на 5000 мАч это очень значительный шаг вперед.

В настоящее время устройство находится в стадии тестирования. Его разрабатывает Redmi – дочернее предприятие Xiaomi, образованное в начале 2019 г.

Сейчас смартфон с самым емким аккумулятором в ассортименте Redmi – это выпущенный совершенно недавно Turbo 4 Pro, укомплектованный батареей на 7500 мАч. Из этого следует, что емкость новой АКБ окажется на внушительные 1000 мАч больше, то есть смартфон сможет работать еще дольше.

Кирпичный завод закрыт

Почти все современные смартфоны комплектуются аккумуляторами, где главный элемент – литий, и перечислять недостатки которых можно очень долго. Они взрывоопасны, неэкологичны, боятся жары и холода, быстро теряют емкость и плохо держат заряд. В этом списке есть и низкая плотность – чтобы добиться от них высокой емкости, нужно делать их очень громоздкими, то есть «толстыми».

Xiaomi Xiaomi хочет в числе первых предложить покупателям смартфоны со сверхъемкими аккумуляторами

Это видно на примере смартфонов Energizer, толщина которых при емкости батареи 18000 мАч достигала 20 мм.

Новый смартфон Redmi в плане своей толщины не будет отличаться от современных смартфонов – по данным GizmoChina, она составит всего 8,5 мм. Для сравнения, iPhone 16 Pro с батареей около 3600 мАч имеет толщину 8,25 мм, равно как и iPhone 16 Pro с аккумулятором емкостью в пределах 4700 мАч.

Секретный секрет

Redmi пока не сообщает, за счет чего ей удалось увеличить емкость аккумулятора, не пожертвовав при этом толщиной смартфона, внутри которого, помимо батарейки, есть множество других компонентов, которым тоже нужно некоторое пространство. Но, вероятнее всего, секрет кроется в новом типе АКБ – кремний-углеродном.

Как сообщал CNews, китайские производители на протяжении последних нескольких месяцев экспериментируют с такими аккумуляторами и постепенно внедряют их в серийно выпускаемые смартфоны. Но резко повышать емкость таких АКБ они не спешат, хотя, по прогнозам, к концу 2026 г. она может достичь 10000 мАч без влияния на толщину устройства.

Работы еще много

Источник GizmoChina в Redmi сообщил, что лаборатория Redmi все еще совершенствует собственную технологию аккумуляторов, чтобы максимально увеличить емкость не только без увеличения их толщины, но и без сокращения срока службы. Важно подчеркнуть, что реального опыта долгосрочного использования смартфонов с кремний-углеродными аккумуляторами у пользователей пока нет.

Иными словами неизвестно, как быстро они будут терять емкость с течением времени, и как это будет зависеть от количества циклов зарядки.

На момент выхода материала не было известно, когда выйдет смартфон Redmi с батареей емкостью 8500 мАч, и как он будет называться. Но нельзя исключать, что очень доступным, как подавляющее большинство смартфонов этого бренда, он не будет. CNews писал, что Xiaomi стала активно повышать цены на мобильники этой компании, в том числе и те, что продаются на территории России.