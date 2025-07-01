Смартфоны на Android массово получат гигантские аккумуляторы-долгожители менее, чем через год. iPhone такое и не снилось

В 2026 г. емкость аккумуляторов в Android-смартфонах может подскочить до 8500 мАч и выше против стандартных в 2024 и 2025 гг. 5000 мАч и около 4500 мАч в топовых iPhone. Это станет возможным благодаря наращиванию количества кремния в анодах батарей. Сами АКБ при этом толще и тяжелее не станут, так что в высокотехнологичные кирпичи смартфоны не превратятся.

Дни без подзарядки

Android-смартфоны следующего поколения, ожидаемые в конце 2025 – начале 2026 гг., с высокой степенью вероятности будут поставляться с аккумулятором резко возросшей емкости. Как пишет портал Android Headlines, она может достичь 8500 мАч, а в некоторых случаях – и 9000 мАч.

Для сравнения, в большинстве Android-флагманов современности емкость АКБ находится в пределах 4500 мАч, как и в топовом Apple iPhone 16 Pro Max. Бюджетные модели чаще всего поставляются с 5000 мАч и минимальной толщиной похвастаться не могут.

А тут менее, чем через год емкость АКБ вырастет почти вдвое, и при этом даже не придется жертвовать толщиной мобильника, утверждает Android Headlines. Весь секрет – в увеличении количества кремния в анодах современных кремний-углеродных батарей.

Больше – значит, лучше

CNews писал в апреле 2025 г., что именно благодаря кремний-углеродным элементам питания, которые сейчас встречаются, в основном, в базовых моделях смартфонов, новые мобильники смогут работать гораздо дольше на одном заряде и при этом не становиться похожими на кирпичи, как если бы в них вмонтировали обычную литий-ионную АКБ. Но в нынешних аккумуляторах такого типа кремня сравнительно немного – около 10%.

Amanz / Unsplash Пристально следить за расходом заряда с новыми батареями больше не потребуется

В 2026 г. разработчики батарей планируют увеличить этот показатель до 30%. Android Headlines пишет, что в настоящее время ведутся лабораторные испытания таких аккумуляторов, емкость которых достигает 9000 мАч.

По предварительным данным, некоторые производители смартфонов могут выпустить смартфоны с анодом в батареях, состоящим из кремния на 20%, в самом ближайшем будущем. Их появление ожидается в конце сентября 2025 г. – сразу после мировой премьеры новых смартфонов iPhone.

Есть, с чем сравнить

Пока неизвестно, собирается ли Apple использовать в своих мобильниках образца 2025 г. кремниевые аккумуляторы – пока что она на протяжении более 15 лет полагается на литиевые АКБ. Не исключено, что именно в текущем году Apple перейдет на кремний-углеродные батареи и назовет это инновацией.

Последние имеют массу недостатков, которых лишены кремниевые элементы питания. Они прекрасно взрываются и отлично горят, замечательно умеют перегреваться во время зарядки и просто в погожий летний день, а также стремительно теряют остаточную емкость и феноменально быстро разряжаются на морозе.

Одного преимущества всегда мало

Батареи в Android-смартфонах следующего поколения смогут похвастаться не только повышенным содержанием кремния в аноде, что уже само по себе положительно влияет на их емкость. Также они могут получить стальной корпус, что даст дополнительный 5-процентный прирост емкости без изменения физических размеров АКБ. Специалисты Android Headlines не уточняют, как корпус из металла может обеспечить аккумулятору увеличенную емкость, и, главное, как дополнительный кусок стали внутри мобильника отразится на его итоговой массе.

Китай всех победит

Велика вероятность, что в новой гонке емкости аккумуляторов победят китайские производители, потому что, в отличие от брендов из других стран (Samsung, Apple), они уже давно включились в нее.

Например, Honor, бывшая «дочка» Huawei, работает над складным смартфоном с аккумулятором, чей анод состоит из кремния на 25%. А компания Realme и вовсе раньше всех в мире выпустила смартфон с 10-процентным содержанием кремния в аноде аккумулятором – это был GT7 Pro с батареей на 6500 мАч.

Известно также, что Oppo успешно протестировала аккумулятор с содержанием кремния 15%, емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, притом сделала она это еще в начале 2025 г., хотя и лабораторных условиях.