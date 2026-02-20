Телевизоры Xiaomi стали дорогими. Выпущена очень дорогая модель на «квантовых точках» с небольшим экраном. В России есть дешевле

Xiaomi выпустила 75-дюймовый смарт-ТВ QLED TV X Pro с экраном на «квантовых точках». Модель относится к премиум-сегменту – за нее в Индии просят около 60 тыс. руб. В России техника Xiaomi почти всегда стоит дороже, чем за рубежом, к тому же на российском рынке есть более доступные аналоги этого ТВ от отечественных брендов.

Новая реальность – переплачивать за Xiaomi

Xiaomi начала продажи своего нового 75-дюймового телевизора, который относится к серии QLED TV X Pro 2026. Как пишет Gizmochina, первой страной, где он появился, стала Индия.

Обычно так поступает Redmi, дочерний бренд Xiaomi, который выпускает более бюджетные и менее премиальные устройства. Xiaomi, как правило, начинает распространение новинок с Китая, а Redmi – с Индии.

На индийском рынке новый QLED TV X Pro 2026 стоит 70 тыс. рупий или около 59,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 февраля 2026. Пока неясно, когда он приедет в Россию, но при пересечении российской границы почти вся техника Xiaomi и всех ее «дочек» резко дорожает. Это происходит годами – в начале 2019 г., к примеру, в России вышел смартфон Xiaomi Mi Mix 3, цена которого в России оказалась на треть выше, чем в Китае. В ноябре 2024 г. то же произошло с бюджетным смартфоном Redmi 14C. Мобильник появился в России по цене 13 тыс. руб., на два месяца позже премьеры в КНР, и за это время успел подорожать примерно на 10%.

Xiaomi Xiaomi QLED TV X Pro 2026

К телевизорам это тоже относится. Например, редакция CNews нашла в России 75-дюймовый телевизор Xiaomi, тоже QLED, но относящийся к базовой А-серии, к тому же прошлогодней. Модель Mi TV A Pro 2025 QLED в «Ситилинке» на момент выпуска материала стоила 75 тыс. руб., и это еще с 5-процентной скидкой.

Иногда поддержка отечественного производителя обходится дешевле поддержки китайского

В то же время схожий по спецификациям российский ТВ Sber SDX-75UQ5231 от Сбербанка, тоже поддерживающий QLED, на момент выпуска материала стоил 65 тыс. руб.

Экран и звук

Главные спецификации любого современного ТВ – это его дисплей и акустическая система. В новом QLED TV X Pro 2026 75 используется 75-дюймовая IPS-матрица с разрешением 4К или Ultra HD. В пикселях это 3840х2160.

Экран получил углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали, адаптивную частоту обновления от 60 до 120 Гц и поддержку технологий улучшения изображения МЕМС, HDR 10+ и Dolby Vision. Но Dolby Vision здесь именно первого поколения, хотя в сентябре 2025 г., как сообщал CNews, состоялся анонс Dolby Vision 2.

Xiaomi Экран у ТВ почти безрамочный

Также у экрана есть «квантовые точки», они же QLED. Это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче – по крайней мере, так заверяют производители в своих рекламных материалах. Первой компанией, кто вывел эту технологию на рынок, стала Samsung. Долгие годы телевизоры на квантовых точках стоили ощутимо дороже их аналогов без QLED, но в начале 2025 г., как сообщал CNews, эта технология, наконец, добралась и до бюджетных по современным меркам моделей.

Xiaomi Xiaomi пока не привезла свою новинку в Россию

За вывод звука в новом ТВ отвечает 34-ваттная акустическая система. Количество динамиков Xiaomi не уточняет, но приводит перечень наличествующих в ТВ технологий улучшения звучания – это Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X.

Внутри и снаружи

Умная составляющая телевизора представлена здесь накопителем на 32 ГБ и всего лишь 2 ГБ оперативной памяти, и это с учетом того, что модель выпущена в 2026 г. Смарт-ТВ с 3 и даже 4 ГБ ОЗУ существовали год и даже два назад.

Xiaomi Панель интерфейсов

Процессор в новинке Xiaomi имеет четыре ядра ARM Cortex-A55 и встроенную графику Mali-G52 MC1. Его частоты и название компания не указывает.

Прошивка ТВ – Xiaomi PatchWall с Google Android внутри и поддержкой голосового помощника Google. CNews писал, что с 2018 г. он понимает русский язык. Комплектный пульт располагает встроенным микрофоном как раз для управления ассистентом.

Xiaomi Пульт из комплекта поставки

Из проводных интерфейсов в телевизоре есть три порта HDMI (включая eARC), два порта USB, Ethernet, оптический аудиовыход, разъем 3,5 мм для внешней акустики, а также SPDIF, AV и вход под антенну. Беспроводные модули – двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.

В комплекте с ТВ поставляются две съемные ножки, возможен настенный монтаж – потребуется кронштейн, соответствующий стандарту VESA 300x400. Без подставки ТВ весит 18,7 кг.