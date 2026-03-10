Знаменитых «убийц флагманов» ждет бесславный конец. OnePlus повышает цены на свои легендарные мобильники

Смартфоны OnePlus подорожают на фоне роста цен на оперативную память, который вызван неуемным развитием искусственного интеллекта. Мобильники теряют титул «убийц флагманов», поскольку низкая цена была их главным конкурентным преимуществом на фоне других топовых устройств. С другой стороны, остальные вендоры тоже повышают цены – Oppo заявила об этом одновременно с OnePlus, а раньше это сделали Xiaomi, Redmi и Samsung.

От дешевых к дорогим

Компания OnePlus, сделавшая себе имя на очень доступных смартфонах с флагманским «железом», объявила о повышении цен. Как пишет Gizmochina, они вырастут с 16 марта 2026 г., а пока есть шанс купить мобильники этой марки по старой стоимости.

Одновременно с OnePlus об индексации цен сообщила и компания Oppo. Она, как OnePlus, числится в составе холдинга ВВК, где вместе с ними находится и Vivo – аналогичное заявление эта фирма сделала несколько дней назад.

OnePlus объяснила изменение рекомендуемой стоимости ее смартфонов подорожанием целого ряда комплектующих. Отдельно была упомянута оперативная память, которой в потребительском сегменте почти не осталось – подавляющее большинство чипов выкупили поставщики оборудования для искусственного интеллекта, притом на многие месяцы вперед.

Держать все в секрете

OnePlus не уточнила, какие из ее смартфонов станут менее доступными для большинства потребителей. Она появилась на рынке в 2014 г. с моделью OnePlus 1, которая ни в чем не уступала самым топовым телефонам того времени, но стоила при этом в полтора раза дороже.

OnePlus Смартфоны OnePlus успели утратить статус дешевых флагманов, но так и не смогли полноценно вернуть его обратно

С тех пор OnePlus называет свои смартфоны «убийцами флагманов», хотя к релизу OnePlus 7 они перестали стоить дешевле конкурентов. Однако с появлением в конце 2025 г. OnePlus 15 смартфоны компании вновь вернули себе главную особенность. А в начале 2026 г. OnePlus решила возродить еще и компактные китайские флагманы путем выпуска 6,3-дюймового OnePlus 15T.

Также у OnePlus есть линейка бюджетных смартфонов Nord и серия Ace, которая сосредоточена в первую очередь на устройствах среднего класса, хотя иногда в ней попадаются и флагманы. Какие именно из перечисленных устройств подорожают и как сильно, OnePlus уточнять не спешит.

Чтобы было еще больнее

В отличие от OnePlus, Oppo с большой охотой поделилась своими планами по повышению давления на кошельки покупателей. Как пишет Gizmochina, совсем дорогие устройства компании, относящиеся к сериям Find и Reno, пока не будут становиться еще дороже.

Весь удар придется на пользователей, не покупающих дорогие мобильники и по тем или иным причинам пользующиеся бюджетными устройствами. Именно этим людям придется за свой счет компенсировать Oppo возросшие расходы на комплектующие – цены вырастут на модели начального уровня из серий Oppo A и Oppo K.

Все ради пользователей

В попытке оправдать повышение цен, Oppo заявила, что все это исключительно во благо пользователей. По ее словам, компания пытается тем самым удержать качество своей продукции на прежнем уровне и не уронить его. Также за счет повышения цен Oppo стремится сохранить на нынешнем уровне «пользовательский уровень» (user experience).

Бежать некуда

Переписыванием цен в настоящее время заняты многие крупнейшие бренды смартфонов, в том числе и те, которые широко представлены в России благодаря официальному и параллельному импорту. В качестве примера Gizmochina приводит бежавшую из России корейскую компанию Samsung, которая сейчас рисует новые ценники на смартфоны Galaxy. Эксперимент с ростом цен она начала с Индии – крупнейшей в мире страны по численности населения.

В Китае, уступившем Индии первое место в этом рейтинге, цены на смартфоны тоже растут. Здесь подорожали, в числе прочих, мобильники Redmi – дочернего бренда Xiaomi, который с момента своего превращения в январе 2019 г. из обычной серии в отдельную компанию концентрировался именно на выпуске доступных смартфонов.

Россию это тоже затронуло. Некоторые смартфоны серии Redmi Note 15, вышедшие в конце января 2026 г., стоят более 40 тыс. руб. При этом они по-прежнему считаются бюджетными, хотя и догнали по цене некоторые базовые модели Apple iPhone.

Xiaomi за минувшие полгода несколько раз заявляла о готовности повысить цены на свои мобильники. В последний раз она говорила об этом в начале 2026 г.