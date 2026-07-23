Nokia возвращается в эпоху легендарной 3310. Выпущен телефон дешевле 4000 руб., который не ломается и почти не разряжается

Под брендом Nokia вышел сотовый телефон 123 Shield стоимостью около 3000 руб., сломать который будет затруднительно. У него прочный корпус, а внутри скрыта батарея на почти на 20 дней работы – таким могут похвастаться только телефоны Nokia начала XXI века, когда легендарная модель 3310 была на пике славы. При этом мобильник вышел весьма компактным, и сеть он поймает даже там, где нет ни 4G, ни 3G.

Когда нет ни Android, ни iOS

Финская компания HMD Global выпустила сотовый телефон 123 Shield, который решила продавать под знаменитым брендом Nokia. Это не смартфон – у него нет ОС Android, это классический мобильный телефон без возможности установки приложений.

Продаваться Nokia 123 Shield будет в первую очередь в странах Европы. Его цена в этом регионе составляет 35 евро или примерно 3100 руб. по курсу ЦБ на 23 июля 2026 г.

Главная особенность телефона – это его повышенная надежность, что отражено даже в его названии. Shield – это «щит» с английского.

Nokia, gizmochina Классический телефон Nokia

Производителем заявлена высокая степень защиты от пыли, но при этом телефон все еще боится воды, так что ронять его в водоем не стоит. Упомянутая степень защиты – IP65, и это при том факте, что на нижнем торце есть заглушка, которая защищает от попадания воды и пыли порт USB-C для зарядки и вход для наушников с коннектором 3,5 мм.

Телефон из 2000-х

По своим базовым возможностям новый Nokia 123 Shield мало чем отличается от классического телефона Nokia 3310, который хоть официально и не имеет защиты от ударов, воды и пыли, но считается одним из самых прочных телефонов в мире. Nokia 123 Shield – это классическая звонилка, основная задача которой – это обеспечение связи даже там, где нет современных сотовых сетей.

К слову, в 2017 г. HMD Global возродила модель 3310, выпустив новый телефон под таким названием с узнаваемым дизайном. Хитом продаж, в отличие от оригинального мобильника, он в итоге не стал. А в 2020 г. этот фокус попытался повторить экс-российский бренд Inoi, выпустивший уменьшенную копию 3310 под своим логотипом.

По этой причине Nokia 123 Shield не поддерживает сети пятого (5G), четвертого (LTE, 4G) и третьего (3G) поколений, он работает только в совсем старых сетях GSM, они же сети второго поколения (2G). Такие сети до сих пор работают в большинстве стран мира, включая Россию.

Nokia, gizmochina Один из вариантов расцветки

К исключениям относится, к примеру, Великобритания. Как сообщал CNews, в марте 2026 г. эта европейская страна начала подготовку к массовому отключению сетей 2G с целью высвобождения инфраструктуры для более современных сотовых сетей. По плану властей Великобритании, в этой стране GSM-сети будут постепенно отключать в период с 2029 по 2033 гг.

Другой пример – Германия. Здесь оператор связи Deutsche Telekom поставил цель отказаться от сетей GSM к середине 2028 г.

В 20 раз реже, чем iPhone

Телефон Nokia 123 Shield укомплектован аккумулятором емкостью 1750 мАч. Если судить только по этому параметру, то это крайне мало, но на деле одного заряда новинке хватает на 19 дней автономной работы. Это примерно в 20 раз больше, чем у современных iPhone, которые большинство владельцев заряжают каждый день.

Еще одна особенность Nokia 123 Shield – это съемный аккумулятор. Если основная батарея разрядится, можно поменять ее на новую, тем самым существенно увеличив время автономной работы. Вес телефона с аккумулятором – 108 граммов.

На что способен телефон

Электроника телефона Nokia 123 Shield самая базовая по меркам 2026 г. Это всего 4 МБ оперативной памяти и встроенный накопитель такого же объема, а также процессор Unisoc SC6531E.

Чтобы хранить в телефоне файлы, потребуется карта памяти microSD – он поддерживает до 32 ГБ. Вся информация выводится на экран с диагональю 2,4 дюйма и разрешением QVGA или 240х320 пикселей. Дисплей не сенсорный. Программная составляющая – это классическая платформа S30+.

Nokia, gizmochina Фотокамера в телефоне 25 лет назад считалась роскошью

Nokia 123 Shield поддерживает установку двух SIM-карт, но не привычных владельцам смартфонов nanoSIM, а более крупных miniSIM. На тыльной части корпуса телефона находится QVGA-фотокамера, дополненная светодиодной вспышкой.

К дополнительным опциям стоит отнести FM-тюнер. В отличие от подавляющего большинства других классических «звонилок», здесь радио можно ловить без обязательного подключения проводных наушников, которые в других телефонах и даже во многих современных смартфонах на базе Android используются в качестве антенны.

К моменту выхода материала не было информации, будет ли Nokia 123 Shield продаваться где-либо за пределами Европы. В Старом свете он доступен в зеленом и фиолетовом оттенках корпуса.