Xiaomi выпустила новые телевизоры Redmi с 4К-экранами. Они огромные и дешевые

Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi выпустила новую линейку телевизоров TV A Pro 2026. Она вобрала в себя модели с экранами от 43 до 75 дюймов, большим количеством памяти и поддержкой разрешения Ultra HD. При этом стоят они очень недорого – старшая модель оценена менее чем в 37 тыс. руб.

Дешевле и в десятки раз больше смартфона

Компания Xiaomi начала продажи телевизоров новой линейки Redmi TV A Pro 2026, пишет портал Gizmochina. Их премьера прошла в Китае, и здесь же они появились в рознице.

Новую серию характеризует в первую очередь низкая цена, и это при том факте, что памяти в телевизорах довольно много – как оперативной, так и встроенной. Со смартфонами Xiaomi и Redmi так не работает – прикрываясь дефицитом RAM и ROM, обе компании задрали цены на свои мобильники. К примеру, за флагманской смартфон из обычной линейки Redmi Note 15 просят в России более 40 тыс. руб. Для сравнения, самый дорогой телевизор Redmi TV A Pro 2026 с экраном 75 дюймов оценивается в Китае менее чем в 37 тыс. руб.

Напомним, Redmi – это дочерний бренд Xiaomi. Он был выделен в отдельную компанию в январе 2019 г.

Что почем

В Китае цена на самый базовый телевизор Redmi TV A Pro 2026 с диагональю 43 дюйма в Китае стоит 1499 юаней или около 16,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 апреля 2026 г. Версия на 50 дюймов оценена в 1599 юаней или 17,9 тыс. руб.

Xiaomi Смарт-ТВ Redmi TV A Pro 2026

Следом идет модель на 55 дюймов – за нее Redmi просит 1999 юаней или 22,3 тыс. руб.. Диагональ 65 дюймов стоит 2683 юаня (30 тыс. руб.).

Наконец, флагманский телевизор с экраном на 75 дюймов по диагонали Redmi оценила в 3299 юаней, что составляет около 36,9 тыс. руб.

Российские ритейлеры телевизоры Redmi не продают

Все новинки отличаются друг от друга в первую очередь размерами дисплея – внутри у них используется почти одинаковое «железо» с небольшими различиями.

Пока нет ясности, появятся ли новые Redmi TV A Pro 2026 в российской рознице. В каталогах крупнейших ритейлеров техники («М.Видео», «Ситилинк» и DNS) смарт-ТВ этой марки на момент выхода материала отсутствовали, равно как и на официальном российском сайте Xiaomi. На маркетплейсах ТВ Redmi, напротив, продаются.

У маркетплейсов ассортимент будет пошире

Также в официальной российской рознице есть и телевизоры, которые Xiaomi реализует под своим основным брендом.

Возможности новых ТВ

Каждый телевизор из нового квинтета Xiaomi поддерживает разрешение Ultra HD. Оно составляет 3840х2160 пикселей и более известно под названием 4К. Поддержка картинки 8К не предусмотрена – как сообщал CNews, производители, как и потребители, давно разочаровались в этом разрешении.

На российском сайте Xiaomi упоминания о телевизорах Redmi не фигурируют

Телевизоры Redmi TV A Pro 2026 с диагональю 55, 65 и 75 дюймов поддерживают частоту обновления 144 Гц, которую можно программно увеличить вдвое, до 288 Гц, в игровом режиме. Меньшие по размеру модели с диагональю 43 и 50 дюймов имеют более низкую частоту обновления. 43-дюймовый вариант оснащен матрицей с частотой 60 Гц, а 50-дюймовый ТВ поддерживает 165 Гц.

Экраны новых телевизоров основываются на матрице IPS, поддерживают технологию улучшения изображения HDR10 и имеют весьма хорошую цветопередачу для бюджетных моделей – их охват цветового пространства DCI-P3 составляет 94%.

Xiaomi Старшая модель серии имеет весьма внушительные габариты

Xiaomi откалибровала дисплеи по стандарту △E≈2 для достижения почти профессиональной точности цветопередачи. Телевизоры используют глубину цвета в 10,7 млрд цветов.

За вывод звука в телевизорах отвечают два стереодинамика. В моделях на 43 и 50 дюймов их суммарная мощность составляет 12 Вт, в оставшихся трех – 24 Вт.

Что делает ТВ умным

Новинки Xiaomi Redmi построены на пятиядерном процессоре с ядрами ARM Cortex-A55 и видеоподсистемой Mali-G52 MC1. Модель и тактовую частоту процессора Xiaomi не называет.

В каждом телевизоре установлено по 3 ГБ оперативной памяти, что довольно много для моделей этого ценового сегмента. Как правило в них можно встретить лишь 2 ГБ. То же касается и встроенного накопителя – в Redmi TV A Pro 2026 он составляет 64 ГБ, хотя в большинстве ТВ по цене дешевле 40 тыс. руб. можно встретить в лучшем случае 32 ГБ, а то и вовсе 16 ГБ.

Каждый телевизор серии Redmi TV A Pro 2026 работает под управлением прошивки Xiaomi HyperOS 3. Модели с диагональю 75, 65 и 55 дюймов включают два порта HDMI 2.1 для игр с высокой частотой обновления, один порт HDMI 2.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, AV-вход, Ethernet, S/PDIF и антенный вход.

Xiaomi Доступен и настенный, и настольный монтаж

Более компактные модели с диагональю экрана 43 и 50 дюймов оснащены портами HDMI 2.0 вместо HDMI 2.1. Все модели поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 для беспроводного соединения.