Смартфоны возвращают наш 2007 год. Производители забили на «железо» и опять стали меряться дизайном

Производители смартфонов начинают соревноваться друг с другом, чей смартфон интереснее внешне, у кого лучше дизайн. «Железом» уже не меряются – оно у всех одинаковое. Мобильники стали похожи друг на друга с релизом iPhone в 2007 г. – до этого игроки рынка удивляли потребителей уникальностью внешнего вида своих умных телефонов.

Что в облике тебе моем

Дизайн смартфонов внезапно стал снова важен, притом не только для потребителей, но и производителей. Портал Gizmochina пишет, что простого соревнования, у кого лучше «железо», отныне недостаточно – гонка гигабайтов, мегапикселей и гигагерцев уходит на второй план, и основной приоритет теперь на внешнем виде умных мобильников.

Действительно любой современный смартфон – это прямоугольник с экраном, и таковыми они стали с приходом iPhone в 2007 г. До этого компании, особенно Nokia, не стеснялись экспериментировать с внешним обликом смартфонов – менять форму корпуса, играть с размерами, использовать нестандартные материалы и пр.

В предыдущем десятилетии все производители пытались в той или иной степени копировать дизайн смартфонов Apple, и это при том, что сами iPhone почти не менялись. Для примера, Apple выпускала iPhone почти в одном и том же дизайне с 2019 г., когда вышел iPhone 11, и вплоть до начала сентября 2025 г. лишь спустя шесть лет она существенно поменяла облик своих телефонов, и то не всех, а лишь Pro-серии.

Пора идти назад

Однако после многих лет, когда телефоны выглядели практически одинаково, компании вновь начали экспериментировать с их дизайном. Gizmochina пишет, что в этом плане они идут на риск – телефоны были одинаковы потому, что производители не могли себе позволить потерять продажи из-за уникального дизайна, который мог понравиться не всем. Поэтому они из года в год делали одинаковые внешне телефоны, меняя лишь «начинку».

Представитель PR партнера проекта Nothing в России 10 лет назад никто и не думал выпускать смартфоны с необычным дизайном

Сейчас они делают первые шаги на 20 лет назад, когда смартфоны были разными. Компании начинают менять облик модуля камеры, применять необычные текстуры, использовать прозрачные задние панели.

По мнению экспертов портала, это изменение является вполне преднамеренным, поскольку признание становится ценным инструментом на современном рынке. Если телефон выглядит не как 99% других мобильников, он, как правило, запомнится потребителю. Если его увидят на фото или в реальной жизни, его тут же узнают. А вот, к примеру, iPhone 16 Pro от iPhone 13 Pro отличить почти невозможно.

Gizmochina пишет, что такая узнаваемость в современном мире имеет большее значение, чем прирост производительности по сравнению с прошлогодней линейкой, тем более, что этот прирост все перестают ощущать после после первой недели использования.

Один из примеров

Gizmochina приводит смартфоны Nothing Phone в качестве примера компании, которая начала менять отношение к дизайну мобильников. Ее создал сооснователь компании OnePlus, и она выпускает смартфоны с крайне необычным дизайном задней панели. Nothing экспериментирует не только с общим обликом, но также со светом, встраивая в тыльную панель то полоски светодиодов, то светодиодный дисплей. В своем направлении дизайна идет и «дочка» Nothing – CMF.

Другие бренды тоже стараются менять облик своих смартфонов, но делают это менее активно. Многие из них чаще предпочитают экспериментировать не с дизайном, а с материалами. В результате теперь в продаже можно встретить смартфоны с задней панелью из веганской кожи, с матовым стеклом или с металлическими акцентами.

Казаться, а не быть

Смелый дизайн смартфонов может быть выгоден производителям устройств среднего класса. Поскольку необычно выглядящий мобильник привлекает внимание и пробуждает желание купить его, разработчикам больше не придется постоянно наращивать производительность недорогих мобильников и при этом стараться удержать их стоимость на приемлемом для большинства потребителей уровне. При этом свежий дизайн будет в течение длительного времени поддерживать их актуальность.

Разумеется, аппаратные спецификации смартфона по-прежнему имеют значение для многих потребителей, однако в будущем они могут перестать быть главным приоритетом при покупке, считают аналитики Gizmochina.

Выделиться из толпы

По всей видимости, фокус на дизайн смартфонов вернулся именно тогда, когда его стало очень не хватать. Современные смартфоны по-прежнему получают регулярные обновления «железа», однако прирост производительности при этом остается довольно низким.

Многие пользователи перестали видеть необходимость в частой смене мобильника, так что теперь разработчики давят не на производительность, а на индивидуальность и стиль. Apple в числе первых среди крупнейших производителей поняла это, показав новые iPhone 17, 17 Pro и Air.