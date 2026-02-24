Разделы

Компактные смартфоны возвращаются. Создатель «убийц флагманов» спасет мир от надоевших «лопат». Опрос

OnePlus намерена вернуть к жизни компактные Android-смартфоны, которые в последние годы почти перестали выходить. Она выпустит 6,3-дюймовый мобильник 15Т, который на фоне 6,7- и даже в некоторых случаях 6,9-дюймовых смартфонов будет казаться крошечным. Однако до рекорда Apple OnePlus пока далеко – в 2020 г. вышел iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма. Его ахиллесовой пятой стал слабый аккумулятор, но в OnePlus 15T эта проблема, вероятнее всего, будет решена.

Гегемонии «лопат» на Android конец

Компания OnePlus подтвердила скорый выход смартфона 15T, который станет одним из самых компактных Android-мобильников 2026 модельного года во всем мире. Как пишет портал Gizmochina, он получит экран с диагональю 6,32 дюйма.

Цена смартфона неизвестна, но OnePlus известна своим умением выпускать продвинутые флагманские мобильники по очень низкой цене на фоне конкурентов. За это они получили прозвище «убийцы флагманов». В последние годы OnePlus вновь вернулась к производству таких телефонов, то есть фактически вернулась к своим истокам.

Портал называет OnePlus 15T «телефоном мечты» (dream phone) для ценителей компактных смартфонов, которые помещаются в карман и не напоминают планшетные компьютеры. С одной стороны, 6,32 дюйма – это все еще очень много по сравнению с мобильниками 10-летней давности, когда в ходу были, по большей части, 5-дюймовые устройства. С другой, по размерам OnePlus 15T вполне может соответствовать им ввиду гораздо более тонких рамок экрана.

op6.jpg

OnePlus
OnePlus 15. Вполне вероятно, 15Т будет выглядеть так же

В последние два года все крупнейшие производители смартфонов массово переключились на «лопаты». К примеру, сдалась Apple, увеличив в базовом iPhone 17 диагональ экрана с 6,1 до 6,3 дюйма. Xiaomi пошла по тому же пути – для примера, ее смартфон Redmi Note 12S поставляется с экраном 6,4 дюйма, а более современный Redmi Note 14S получил 6,67-дюймовый экран. В начале 2026 г. в России вышел Redmi Note 15, и экран у него еще больше – 6,78 дюйма.

Обещанного всего месяц ждут

По информации Gizmochina, OnePlus не станет долго тянуть с релизом 15T. Мобильник может выйти до конца марта 2026 г. но пока неясно, почему OnePlus выбрала именно этот месяц для премьеры своей новинки.

Напомним, в марте 2026 г. также ожидается анонс и, вероятно выпуск бюджетного смартфона iPhone 17e. До его предшественника в лице iPhone 16e «гигантомания» Apple и других вендоров в итоге не добралась, и у него 6,1-дюймовый экран, но сам iPhone 17e может оказаться немного более крупным.

Сама таинственность

К моменту выхода материала OnePlus не делилась с мировой общественностью информацией о спецификациях 15Т. Но у компании есть давняя традиция – выпускать мобильники с литерой «Т» в названии, напичканные самой современной на момент премьеры электроникой.

Как пишет Gizmochina, OnePlus 15T может получить 6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц, что говорит об акценте на плавную картинку и отзывчивое взаимодействие. Ожидается, что он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с оперативной памятью LPDDR5x объемом до 16 ГБ и высокоскоростным накопителем UFS 4.1 объемом до 1 ТБ. Устройство может быть оснащено емким аккумулятором около 7500 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 Вт, что было бы примечательно для компактного флагмана.

Характеристики камеры остаются неясными: по предварительным данным, основной датчик будет либо 200-мегапиксельным, либо 50-мегапиксельным с оптической стабилизацией изображения, а компанию ему составят 50-мегапиксельный телеобъектив и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Ожидается, что телефон будет работать под управлением Android 16 с прошивкой ColorOS 16 и будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.

Можно было и лучше

6,32 дюйма – это хоть и компактный по меркам 2026 г. экран для смартфона, но все же не самый маленький. В 2020 г. Apple выпустила смартфон iPhone 12 mini с дисплеем на 5,4 дюйма по диагонали.

Этот мобильник удивлял далеко не только размерами (132х64х7 мм), которые почти полностью совпадали с габаритами всеми любимого iPhone 5s (124х59х8 мм), но и тем, что при столь компактном корпусе располагал почти самым топовым по меркам тех лет «железом». Однако в продаже он провалился, как и его потомок, iPhone 13 mini, который вышел годом позже. Apple быстро сняла их с производства.

op61.jpg

Omar Al-Ghosson / Unsplash
iPhone 12 mini и 13 mini по сей день остаются самыми компактными современными смартфонами от крупных брендов

При этом пользователи очень тепло встретили столь компактные мобильники. Оба эти телефона «погорели» на одном и том же – на откровенно слабом аккумуляторе емкостью всего-навсего 2227 мАч и 2406 мАч соответственно.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Этого и по меркам шестилетней давности было крайне мало, ведь тогда почти все Android-смартфоны поставлялись с батареями на 5000 мАч, а в 2026 г. это и вовсе является несерьезной емкостью. В мире давно существуют смартфоны с батареями по 7000 мАч и более.

Но, похоже, OnePlus учла этот момент. В 15Т ожидается батарея на 7500 мАч.


Геннадий Ефремов

