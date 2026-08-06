Чтобы не повышать цены, Xiaomi эволюционирует назад. Выпущен гигантский дешевый смартфон с древним дисплеем и крошечной памятью

Xiaomi выпустила смартфон Redmi 17 за 999 юаней или 12 тыс. руб., что на фоне дефицита памяти и других комплектующих кажется почти чудом. Но никакой магии нет – в смартфоне сэкономили на экране, процессоре и ОЗУ, лишь бы цена казалась привлекательной. По характеристикам это мобильник 10-летней давности, который поместится не в каждый карман – огромный экран на 6,9 дюйма снабжен очень широкими рамками.

Xiaomi возвращает 2016 год

Популярная в России компания Xiaomi провела в Китае премьеру смартфона Redmi 17. Это модель из сегмента бюджетных, для которой Xiaomi удалось сохранить крайне низкую по меркам 2026 г. цену.

В Китае новый Redmi 17 стоит от 999 юаней или 12 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 августа 2026 г. Есть большая вероятность, что его привезут в Россию, так как смартфоны Redmi здесь пользуются очень большим спросом. Российская цена Redmi 17 к моменту выхода материала не называлась.

Чтобы удержать стоимость Redmi 17 на столь низкой отметке, Xiaomi пришлось пойти на целый ряд ухищрений. Она установила в смартфон дисплей с очень широкими рамками и низким разрешением, добавила процессор от производителя, который специализируется на чипах для самых доступных смартфонах, а также по максимуму урезала объем оперативной памяти. В результате Redmi 17 почти полностью идентичен по характеристикам многим китайским смартфонам восьми- и даже десятилетней давности. Исключением является лишь встроенный накопитель – внутренней памяти в мобильнике довольно много для бюджетного устройства.

Xiaomi / Gizmochina Бюджетность Redmi 17 на его внешности не отражается

В Китае за 999 юаней (12 тыс. руб.) можно купить Redmi 17 в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А если заплатить 1199 юаней (14,4 тыс. руб.), то объем ОЗУ увеличится до 6 ГБ, тогда как емкость внутреннего накопителя останется неизменной.

Доступные цвета пластикового корпуса – серебристый, голубой и темно-серый.

Как экономит Xiaomi

Xiaomi укомплектовала Redmi 17 экраном с диагональю 6,9 дюйма – как у iPhone 17 Pro Max. Только это обычная IPS-матрица с низким по меркам 2026 г. разрешением – HD+ или 1600х720 пикселей. Рамки вокруг экрана имеют внушительную толщину, особенно нижняя.

Также в дисплее есть большой каплевидный вырез под фронтальную камеру – Xiaomi не стала делать под нее аккуратное круглое отверстие. О скором возвращении таких вырезов CNews писал в начале лета 2026 г.

Чтобы компенсировать перечисленные недостатки дисплея, Xiaomi повысила его частоту обновления до 120 Гц, а пиковую яркость – до 800 нит. Также заявлена технология Wet Touch 2.0, позволяющая дисплею корректно обрабатывать касания мокрыми руками.

Смартфону достался процессор Unisoc T8300 от компании, ранее известной под названием Spreadtrum, чипы которой в подавляющем большинстве случаев стоят только в бюджетных мобильниках. В более дорогих устройства встречаются, по большей части, процессоры MediaTek и Qualcomm.

Xiaomi / Gizmochina Экран смартфона собрал комбо недостатков - низкое разрешение, огромный вырез под камеру, широкие рамки

Unisoc T8300 – это восьмиядерный CPU образца марта 2025 г. Он изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу и имеет два ядра Cortex-A78 на 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2 ГГц. Результат в AnTuTu 11 – 639 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 2070 баллов.

Батарея большая, зарядка медленная

Экономить на памяти Xiaomi не стала, и потому в Redmi 17 в качестве ОЗУ используется чип LPDDR4X, а в качестве накопителя – не древняя память еММС, а гораздо более быстрая UFS 2.2. Но вот система питания в смартфоне не очень современная.

Redmi 17 работает от батареи емкостью 6300 мАч, заряжать которую придется довольно долго. Xiaomi не регламентирует время восполнения энергии, однако по проводу смартфон поддерживает лишь 15 Вт – это уровень модели Mi Max 3, вышедшей в 2018 г.

Поддерживается проводная реверсивная зарядка, но она еще более медленная – 7,5 Вт. Беспроводной зарядки в Redmi 17 нет.

Чем еще может похвастаться смартфон

Redmi 17 укомплектован поддержкой сетей 5G, двумя слотами под SIM-карты, входом под проводные наушники, а также основной фотокамерой на 13 МП и фронтальным модулем с разрешением 8 МП для селфи и видеозвонков. Смартфон располагает модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, прошивкой Xiaomi HyperOS 3 из коробки, а также сканером отпечатков пальцев в кнопке включения.

Размеры Redmi 17 за счет большого экрана, гигантских рамок и внушительной батареи составляют 171,56x79,47x8,15 мм при весе 210 граммов. Новинка Xiaomi намного крупнее флагманского iPhone 17 Pro Max (163,4х78х8,75 мм, 233 грамма), но зато легче за счет пластикового корпуса.