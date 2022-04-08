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Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф

Сервис для бронирования номеров в гостинцах по всему миру Booking выплатил России оборотный штраф в 1,3 млрд руб. Причиной стало обвинение ФАС в доминирующем положении сервиса на рынке. Обжаловать решение ФАС в суде компании не удалось. При этом 5 марта 2022 г. Booking ушел с российского рынка; теперь речи о доминировании идти не может.

Booking проиграл ФАС

Голландская компания Booking выплатила в федеральный бюджет России наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб., говорится в сообщении на сайте этого ведомства. Отчет о выплате был получен регулятором от самой компании.

ФАС оштрафовала Booking на указанную сумму за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В августе 2021 г. представители Booking сообщали CNews о готовности компании обжаловать штраф в кратчайшие сроки.

Сервис Booking предназначен для бронирования номеров в гостинцах, хостелах и других средствах размещения. На фоне событий на Украине сервис 5 марта 2022 г. ушел с российского рынка, поэтому вопрос о доминировании Booking сейчас уже не стоит.

Оборотный штраф ФАС выписала структуре Booking B.V. (Нидерланды), владеющей сервисом. Административное дело против нее было возбуждено в ответ на жалобу общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Ее рассмотрение было завершено 21 декабря 2020 г.

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Booking не удалось оспорить гигантский штраф, ФАС сообщила о его выплате

По результатам расследования ФАС установила, что Booking «навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг» (авторская стилистика ФАС сохранена; — прим. CNews). «Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения», — говорили представители службы.

То, в чем ФАС обвинило Booking, означает, что гостиницы не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе. «ФАС установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц», — заявляло ведомство.

По итогам разбирательства ФАС выдала Booking предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство России. В нем она потребовала убрать из договоров с гостиницами и другими средствами размещения пункты о широком и узком паритетах в отношении цен на гостиничные услуги и условий, на которых эти услуги предоставляются.

По прошествии более чем полугода с момента завершения расследования дела Booking предписание антимонопольной службы не исполнил. Это и послужило основанием для наложения гигантского штрафа. «Мы разочарованы сегодняшним решением ФАС, — сообщали CNews представители сервиса после наложения штрафа, — Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен».

Напомним, оборотный штраф — это штраф, размер которого зависит от выручки компании. Основатель KIP Legal Tech, член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков сказал CNews, что оборотный штраф — это давно введенная норма ответственности, просто за Booking «взялись только сейчас».

Оспорить штраф не удалось

По данным судебной картотеки судов, Booking.com B.V. обратилась в Арбитражный суд Москвы 27 августа 2021 г. для обжалования оборотного штрафа, наложенного ФАС. В обоснование заявленного требования компания ссылалась на отсутствие состава административного правонарушения, на его неверную квалификацию при предположении его наличия, а также указала на неверный расчет административного штрафа. Из материалов дела следует, что Booking.com B.V. попросила изменить размер штрафа в случае установления состава административного правонарушения.

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CNews Analytics

Тем не менее 7 апреля 2022 г. суд отказал Booking.com B.V. в удовлетворении жалобы. Опротестовать это решение компании не удалось.

Доминирование или нет?

Сотрудники Booking утверждали, что никакого доминирующего положения, о котором говорится в заключении ФАС, не существует.

«Индустрия туризма — это высококонкурентная среда, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера, — рассказали CNews представители компании. — Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы, при этом доля Booking на этом рынке составляет лишь 13%».

Отечественные аналоги

После ухода Booking российские компании стали работать над созданием его альтернатив. В результате 10 марта 2022 г. компания «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила о запуске отечественного сервиса поиска и бронирования номеров в отелях, гостиницах и хостелах. Для бронирования номера необходимо зарегистрироваться в сервисе, притом учетная запись с основного сайта РЖД не подходит. При регистрации пользователю нужно указать свои фамилию, имя, электронную почту, номер телефона и дату рождения.

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» запустил бронирование отелей в своих приложениях на iOS и Android 15 марта 2022 г. Также в них можно посмотреть расписание и забронировать билеты на самолеты, автобусы и поезда. Забронировать отель можно и на сайте сервиса, уточняли в пресс-службе «Туту.ру».

Екатерина Солнцева

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