Booking.com потерял более 30% в доле трафика: анализ трафика клиентов Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на сервисы для бронирования жилья с 1 января по 11 апреля 2022 г. Спойлер: российские сервисы увеличили свои показатели. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В подборку для аналитики вошли десять сервисов, наиболее популярных у клиентов Yota. Из них четыре компании российского происхождения: 101Hotels.com, Sutochno.ru, Ostrovok и Tvil. Еще шесть — зарубежные: Booking.com, Tripadvisor, Airbnb, OneTwoTrip, Agoda и Trivago.

Суточный объем трафика на все десять сервисов снизился почти в два раза с января по апрель 2022 г.: по данным на 11 апреля 2022 г. в сравнении с 11 января 2022 г. За этот же период количество пользователей уменьшилось в 1,4 раза.

Также с января по апрель 2022 г. изменились и доли сервисов в интернет-трафике на все десять приложений. В январе 2022 г. на первом месте был Booking.com с 51,15% трафика, далее — Tripadvisor (21,87%) и Airbnb (13,69%). В апреле 2022 г. Tripadvisor вышел на первое место, прибавив почти 10% в доле, — 31,76%. Booking.com потерял более 30% в доле и опустился на второе место — 20,21%. На третьем оказался российский сервис Sutochno.ru с 11,81%, прибавив почти 10% трафика. Airbnb с третьего места в январе 2022 г. опустился на пятое в апреле 2022 г., а его доля уменьшилась более чем на 6%.

Доли трафика на сервисы бронирования жилья с января по апрель 2022 года

Четыре сервиса для бронирования жилья из десяти прибавили в объеме трафика и количестве пользователей — все российские. Наибольший прирост интернет-трафика произошел на Sutochno.ru: 11 апреля 2022 г. этот показатель в 3,6 раза выше, чем 11 января 2022 г. Больше других прибавил в количестве пользователей Ostrovok — в 4,8 раза за этот же период. Менее внушительно, но также увеличили свои показатели 101Hotels.com и Tvil.

Интернет-трафик на российские сервисы бронирования жилья с 1 января по 11 апреля 2022 года

Еще четыре сервиса из подборки потеряли в объемах трафика и количестве пользователей:

1. Trivago: снижение трафика в 6,6 раза, пользователей — в 4,7 раза.

2. Booking.com: снижение трафика в 5,5 раза, пользователей — в 1,8 раза.

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3. Agoda: снижение трафика в 3,4 раза, пользователей — в 8,8 раза.

4. Airbnb: снижение трафика в 3,4 раза, пользователей — в 1,8 раза.

Показатели сервисов OneTwoTrip и Tripadvisor остались прежними.

«4 марта Booking заявил о приостановке деятельности в России. В этот же день аналогичное заявление сделал генеральный директор американской компании Airbnb. Это и стало основной причиной роста показателей российских сервисов бронирования жилья», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.