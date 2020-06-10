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«Мегафон» и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

«Мегафон» и Booking.com предлагают забронировать отель в России и получить бесплатную связь в подарок. Акция действует до конца года, в ней участвует больше 64 тысяч российских отелей.

С 1 июня во многих регионах начинается поэтапный выход из карантинных мер. Это дает возможность планировать поездки по России заранее. «Мегафон» и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает скидку 100% на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок. Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов «Мегафона» работает через специальный лендинг на Booking.com.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими – рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - сказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

«Миссия Booking.com – сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус – месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России», - отметил Алексей Матушкин, региональный директор Booking.com.

«Мегафон» и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам «Мегафона» бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира. «Мегафон» – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. В этом году Booking.com в России сделал акцент на внутреннем туризме.

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