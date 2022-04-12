Booking.com вернул долги российским отелям и туристам в отличие от конкурента, который их ограбил

Booking.com вернул российским пользователям средства за отмененные бронирования, а также вернул отельерам средства за ранее осуществленные бронирования. Сервис поступил иным образом, чем его конкурент Airbnb, который вместо возврата средств за отмененные бронирования выдал россиянам бонусы, которыми они не смогут воспользоваться.

Booking.com вернул средства российским туристам и отельерам

Сервис бронирования гостиниц и апартаментов Booking.com рассчитался со своими российскими пользователями. Об этом рассказал CNews партнер системы.

Речь идет как о туристах, так и об отельерах, и о владельцах недвижимости. Первым Booking.com вернул средства за отмененные бронирования, вторым – за брони в феврале и марте, а также за отмененные бронирования.

Собеседник CNews утверждает, что проблем с платежами в Россию не возникло, если только пользователь не работал с картами попавших под санкции банков. Возможно, Booking.com удалось это сделать благодаря наличию в России представительства системы.

Как Booking.com проводит расчеты

Booking.com работает с владельцами гостиниц и апартаментов по двум схемам. Клиент может забронировать через систему номер и расплатиться на месте, после чего владелец номеров выплачивает Booking.com комиссию. Вторая схема предполагает, что турист оплачивает бронь на сайте Booking.com, а тот уже перечисляет владельцу номера плату за вычетом своей комиссии.

Booking.com вернул деньги российским пользователям и отельерам

Собеседник CNews, что Booking.com, расплатившись с гостями и отельерами из России, сам пока не получил комиссию с отельеров за оплаченные в последние месяцы бронирования. Пресс-служба российского представительства Booking.com не ответила на запрос по данной теме.

Напомним, в начале марта 2022 г. Booking.com закрыл возможность осуществлять бронирования номеров в России и Белоруссии. Впрочем, жители обоих стран по-прежнему могут бронировать номера в других странах. Ситуация усугубилась, в том числе, из-за отказа платежных систем Visa и Mastercard работать с Россией.

Airbnb оставил без россиян без бронирований и без денег

Одновременно сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb закрыл возможность поиска апартаментов на территории России и Белоруссии. Но сделанные ранее бронирования продолжали работать, также у граждан обоих стран осталась возможность делать бронирования зарубежом.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

Однако в начале апреля Airbnb сообщил, что с 4 апреля 2022 г. все существующие бронирования на территории России и Белоруссии прекращают действовать. Также сервис сообщил, что не может вернуть средства за отмененные бронирования, им предложил вместо этого бонусы, которые можно было бы использовать для аренды жилья зарубежом.

Следующим шагом Airbnb сообщил, что пользователи из России и Белоруссии более не смогут где бы то ни было арендовать жилье. Соответственно, выданные ранее бонусы стали бесполезны. Собеседник CNews, работавший с сервисом, говорит, что Airbnb не вернул средства как путешественникам за отмененные бронирования, так и владельцам недвижимости за бронирования в последние месяцы.

Booking.com и спор с российскими властями

В 2021 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала головную структуру Booking.com, зарегистрированную в Нидерландах компанию Booking, на 1,3 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в обязанности отельеров предоставлять лучшую цену при бронировании номеров через Booking.com.

Компания пыталась оспорить данное решение ФАС в суде, но безуспешно. В апреле стало известно, что компания Booking выплатила требуемый штраф.